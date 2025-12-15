Jornalista Maurício Kubrusly é internado na UTI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maurício Kubrusly, 80, está internado na UTI do hospital Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia.



A informação foi apurada pelo UOL, mas ainda não há detalhes do que motivou a internação. A reportagem tenta contato com a assessoria do hospital, e o texto será atualizado assim que houver retorno.



Maurício Kubrusly se mudou para o sul da Bahia após o diagnóstico de DFT. A revelação foi feita no "Fantástico", em agosto de 2023, durante matéria especial sobre os 50 anos do programa.



O jornalista deixou a TV Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. O anúncio de sua saída foi feito na época pelo diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel.



Kubrusly estava afastado do trabalho por problemas de saúde já alguns meses antes da saída. Suas pautas sempre envolviam viagens em busca do inusitado no quadro "Me leva, Brasil", que foi ao ar entre 2000 e 2017.

Após o diagnóstico, ele cogitou se submeter a eutanásia, mas sua esposa conseguiu demovê-lo da ideia. A DFT é a mesma doença do ator Bruce Willis, também afastado do serviço. O principal sintoma inicial está relacionado a alterações de humor e comportamento.

O paciente fica sem filtro e se comporta de forma inadequada e constrangedora. É comum que o paciente adquira apatia ou fique completamente enérgico e desinibido. Pode apresentar atitudes irresponsáveis, fica indiferente a tudo ou se torna incapaz de entender e se colocar no lugar do outro.