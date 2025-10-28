Galeria
Veja como identificar os primeiros sinais de demência, doença que afeta Bruce Willis, Maurício Kubrusly e Milton Nascimento
Desde que a notícia veio a público, a esposa dele, Emma Heming Willis, e as filhas já fizeram desabafos sobre o caso destacando a importância do apoio familiar ao ator com a doença que não tem cura. Foto: - Reprodução Instagram
Da mesma forma, quem acompanhava as reportagens do jornalista Maurício Kubrusly também ficou surpreso ao saber que ele sofre do mesmo problema do astro americano. Foto: Divulgação
Maurício Kubrusly trabalhou por 34 anos na TV Globo e deixou a emissora em maio de 2019. Ele se mudou de São Paulo para o sul da Bahia, ao lado da mulher Beatriz Goulart. Foto: Renato Miranda/TV Globo/Divulgação
O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, também foi diagnosticado com demência, segundo revelou recentemente o seu filho, Augusto Nascimento, nas redes sociais. Ele contou que os primeiros sinais da doença surgiram no fim de 2024, com mudanças de comportamento do artista. Foto: Milton Portela - Instagram @miltonbitucanascimento
O FLIPAR mostra quais são os primeiros sinais dessa doença que afeta muitas famílias. A demência cria situações em que paciência é necessária e a família precisa saber evitar a tristeza. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
A demência, na verdade, é um nome genérico dado a um grupo de doenças cerebrais que, se não forem tratadas, levam à morte. As doenças costumam afetar algumas funções cerebrais, mas não a consciência da pessoa. Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
Essas doenças não têm cura e também acabam desgastando a vida dos familiares envolvidos no tratamento. Para piorar muitos pacientes acabam sofrendo com abandono e/ou preconceito. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
No caso de Bruce e Maurício, eles têm demência frontotemporal. A demência mais comum e famosa é a do Mal de Alzheimer. Foto: Reprodução
A doença costuma aparecer no final da vida. Assim, muita gente a confunde com o processo de envelhecimento normal. Foto: Flickr Lola Alzheimer
No entanto, há exames para diferenciar as situações. Vale lembrar ainda que o paciente com demência costuma estar com uma defasagem incompatível à idade. Assim, o recomendável é sempre buscar um médico neurologista. Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
A demência frontotemporal costuma aparecer por volta dos 50 anos. Atualmente, um paciente, mesmo tratado, tem expectativa de vida de mais 13 anos. É um dos casos menos comuns da demência e ataca inicialmente a comunicação e a memória. Confira alguns dos sintomas gerais da demência. Foto: Tumisu pixabay
A perda do controle financeiro é um passo para a demência. A pessoa acaba esquecendo de pagar contas e fica com dívidas, entre outras situações. Foto: Freepik
A perda do controle financeiro está intimamente ligada à perda de memória, outro sintoma inicial da demência, mas muitas vezes confundido com a velhice. Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
Assim, outra característica inicial da doença é a confusão com datas e horários. O paciente pode, por exemplo, se arrumar para um casamento em uma data errada. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
Outro sintoma ainda inicial da doenÃ§a Ã© ter alguma dificuldade para se comunicar, como confundir ou esquecer palavras. Foto: Imagem de Gordon Johnson por Pixabay
Diante disso tudo, é um tanto natural que o paciente em fase inicial de demência esqueça a maneira de usar alguns objetos. Por exemplo, amarrar sapatos. Isto é um indicativo de que o doente perderá a coordenação motora. Foto: Pexels - pixabay
Os estudos indicam, mas não cravam, que ter uma vida saudável e sociável reduz o risco de desenvolver demência. Isso porque o cérebro mantém-se ativo. Foto: pixabay