Assine
overlay
Início Cultura
Entretenimento

Cadillac de Roberto Carlos perde freio e provoca acidente na Serra Gaúcha

Cantor dirigia um Cadillac 1960 durante gravação do especial de fim de ano da TV Globo

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
14/12/2025 13:55

compartilhe

SIGA
x
Cadillac de Roberto Carlos perde freio e provoca acidente na Serra Gaúcha
Cadillac de Roberto Carlos perde freio e provoca acidente na Serra Gaúcha crédito: Tupi

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente na madrugada deste domingo (14), após o carro que dirigia perder o freio durante uma gravação em Gramado, na Serra Gaúcha. O artista conduzia um Cadillac 1960 e precisou ser levado ao hospital para avaliação médica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe realizaram exames e foram liberados em seguida.

Como aconteceu o acidente?

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o cantor dirigia o veículo em uma subida íngreme quando ocorreu uma falha mecânica. Sem freio, o Cadillac desceu a via de ré.

Durante o deslocamento descontrolado, o carro atingiu outros três veículos e colidiu contra uma árvore.

O que fazia Roberto Carlos em Gramado?

O acidente aconteceu durante a gravação do clipe de abertura do tradicional especial de fim de ano da TV Globo. Roberto Carlos está na cidade exclusivamente para a produção do programa.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos graves. O caso foi atendido pelas autoridades locais, que confirmaram a falha mecânica como causa do acidente.

Tópicos relacionados:

entretenimento roberto-carlos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay