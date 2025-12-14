Cadillac de Roberto Carlos perde freio e provoca acidente na Serra Gaúcha

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente na madrugada deste domingo (14), após o carro que dirigia perder o freio durante uma gravação em Gramado, na Serra Gaúcha. O artista conduzia um Cadillac 1960 e precisou ser levado ao hospital para avaliação médica.

Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe realizaram exames e foram liberados em seguida.

Como aconteceu o acidente?

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o cantor dirigia o veículo em uma subida íngreme quando ocorreu uma falha mecânica. Sem freio, o Cadillac desceu a via de ré.

Durante o deslocamento descontrolado, o carro atingiu outros três veículos e colidiu contra uma árvore.

O que fazia Roberto Carlos em Gramado?

O acidente aconteceu durante a gravação do clipe de abertura do tradicional especial de fim de ano da TV Globo. Roberto Carlos está na cidade exclusivamente para a produção do programa.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos graves. O caso foi atendido pelas autoridades locais, que confirmaram a falha mecânica como causa do acidente.