EMOÇÃO NO PALCO

Gilberto Gil chora por Preta e canta com Roberto Carlos em show

Em apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, Gil recebeu o Rei para duas músicas. Show também teve homenagem para Preta Gil, que morreu em julho

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/10/2025 09:23

Roberto Carlos fez participação especial no show de Gilberto Gil, em São Paulo
Roberto Carlos fez participação especial no show de Gilberto Gil, em São Paulo crédito: @peidiabr / 30e

Em uma noite marcada por emoção, Gilberto Gil encerrou sua temporada de shows em São Paulo neste sábado (18/10), no Allianz Parque, com uma apresentação emocionante Diante de cerca de 50 mil pessoas, o artista recebeu no palco Roberto Carlos e prestou uma homenagem comovente à filha Preta Gil, que morreu em julho deste ano, aos 50 anos, após complicações de um câncer no intestino.

Leia Mais

A surpresa da noite foi a chegada do “rei” Roberto Carlos, que subiu ao palco aplaudido de pé. Os dois interpretaram juntos “A Paz”, composição de Gil e João Donato lançada em 1986, repetindo o dueto que haviam feito no especial de fim de ano de Roberto, em 2024.

Após a música, Roberto se dirigiu a Gil com carinho: “É um privilégio estar aqui”, disse o cantor. “Cante para nós”, pediu Gil, sorrindo. 

O público vibrou quando os dois deram início a “Além do Horizonte”, clássico de 1975 do repertório de Roberto Carlos. A plateia acompanhou em coro o famoso “lalalá”, enquanto os artistas se abraçavam no final da canção.

“Você veio mesmo, hein?”, brincou Gil.  “Não podia deixar de vir”, respondeu Roberto, sob aplausos.

Homenagem a Preta Gil

O momento mais tocante da noite veio quando Gil lembrou de sua filha Preta, falecida em julho. Chorando, o cantor dedicou o show à memória da artista, relembrando o neto Francisco, integrante da banda Gilsons, que divide o palco com os filhos de Gil, José e João. 

“Saudosa Pretinha”, disse Gil, levando o público a aplaudi-lo de pé e a puxar um coro emocionado de “Preta! Preta!”.

Na sequência, o músico refletiu sobre a morte e a espiritualidade. “Essa é uma questão que ainda não foi propriamente resolvida pela humanidade. Apesar de as religiões quase todas adotarem a proposta de que a pessoa continua lá em cima, outros dizem que, para aqueles que não se comportaram muito bem na Terra, continuam por aqui”, disse.

“Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, já esteve. E no ter estado conosco, estará sempre conosco”, finalizou.

A plateia respondeu com aplausos longos e lágrimas. Em 26 de abril, três meses antes da morte da filha, Gil e Preta se apresentaram juntos no mesmo palco, cantando "Drão", música que foi escrita para a mãe de Preta, Sandra Gadelha.  

‘Sem anistia’

Antes de cantar “Cálice”, clássico eternizado nas vozes de Chico Buarque e Milton Nascimento, o público entoou espontaneamente o coro “Sem anistia!”, em referência aos presos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Um vídeo com Chico Buarque explicando a origem da canção foi exibido nos telões, reforçando o caráter político do momento.

A turnê “Tempo Rei”, iniciada em março, marca a despedida de Gilberto Gil dos grandes palcos. O projeto celebra os mais de 60 anos de carreira do artista e tem contado com participações de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Marisa Monte, Lulu Santos, Anitta e Djavan.

Após os shows em São Paulo, Gil segue agora para o Rio de Janeiro, onde se apresenta nos dias 25 e 26 de outubro. O encerramento oficial da turnê está previsto para 2026, em Belém, coroando uma trajetória que se confunde com a própria história da música brasileira.

O show de Gilberto Gil em BH levou aproximadamente 55 mil pessoas ao Mineirão-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
O show da turnê 'Tempo rei' começou às 20h30, neste sábado (14/6), no Mineirão, em BH, 30 minutos após o previsto; cantor foi recebido pelo público com carinho-Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Gilberto Gil foi recebido com aplausos e gritos de 'eu te amo' no início do último show em BH-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
Gilberto Gil se despede dos palcos da capital mineira prestes a completar 83 anos-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
Gilberto Gil realiza último show em BH na noite deste sábado (14/6), no Mineirão, na Pampulha-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
O show realizado em BH, neste sábado (14/6), é o 13º da temporada, que deve encerrar em novembro-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
O cantor ainda terá outros dez shows da turnê depois de ter passado por Belo Horizonte-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
O show em BH, na noite deste sábado (14/6), começou com meia hora de atraso, às 20h30-Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
overflay