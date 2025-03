Roberto Carlos: as 10 músicas mais queridas do 'Rei' no Spotify

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Roberto Carlos, consagrado com o Rei da música popular brasileira, é um dos maiores nomes da nossa cultura no século XX. São inúmeros os sucessos que este cantor natural de Cachoeiro do Itapemirim (ES) construiu ao longo de sua brilhante carreira e aqui, vamos apresentar as 10 músicas mais ouvidas na plataforma mais popular do mundo, o Spotify.

Os número de streams aqui apresentados são atuais e revelam que a obra de Roberto Carlos continua com um grande apelo junto ao público do século atual. Considerando que o maior número de assinantes são jovens, isso conduz a compreensão que o catálogo do Rei tem alcançando um novo público, dando continuidade ao valor de seu legado.

Estima-se que Roberto Carlos já tenha vendido mais de 120 milhões de cópias em toda sua carreira, considerando que o cantor alcançou um grande sucesso, também, na América Latina, se tornando um dos grandes expoentes musicais deste continente.

Outro fato é que o Rei tem uma marca impressionante no mercado fonográfico: desde seu álbum de estreia, intitulado Louco Por Você, lançado originalmente em 1961, foi o primeiro disco do cantor sob o seu então novo contrato com a CBS, a casa discográfica onde ele como contratado até hoje. Contudo, a empresa, nos dias atuais, se chama Sony Music Entertainment e mudança no nome da gravadora ocorreu em 1990, globalmente.

O vínculo de Roberto Carlos com a Sony, considerando o seu período como artista da CBS, revela um duradouro contrato que já atravessa mais de 60 anos. Durante todo esse tempo, o cantor realizou gravações em outros idiomas, como espanhol, inglês, italiano e francês.

Entre as 10 músicas mais ouvidas de Roberto Carlos no Spotify estão clássicos como Amigo, Amada Amante e Lady Laura.

Confira:

10º - Cóncavo y Convexto - 27 milhões de plays

9º - Lady Laura - 32 milhões de plays

8º - Que Será de Ti (Como Vai Você) - 40,9 milhões de plays

7º - Amante a la Antigua - 42,4 milhões de plays

6º - Amada Amante - 52,1 milhões de plays

5º - Esse Cara Sou Eu - 55,1 milhões de plays

4º - Detalles (Detalhes) - 91,8 milhões de plays

3º - Amigo - 103,7 milhões de plays

2º - El Gato Que Está Triste y Azul - 144,2 milhões de plays

1º - Cama e Mesa - 178 milhões de plays

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.