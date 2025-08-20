Assine
LUTO

Um mês sem Preta: Gilberto Gil desabafa sobre a saudade da filha

Cantora morreu após quase três anos de tratamento contra um câncer de intestino

Folhapress - Notícias
20/08/2025 14:04

Gilberto Gil relembra última conversa com Preta Gil
Filha de Gilberto Gil, Preta enfrentou um câncer agressivo e morreu nos Estado Unidos aos 50 anos crédito: Tupi - Pablo Oliveira

A morte de Preta Gil completa um mês nesta quarta-feira (20/8) e Gilberto Gil, de 83 anos, fez uma publicação a respeito.

"Um mês de saudade", escreveu o pai da cantora ao compartilhar uma foto em que aparece com Preta ainda criança, sentada em seu colo.

Em entrevista recente ao Fantástico, o músico falou sobre o agressivo câncer de intestino que Preta enfrentou por quase três anos, incluindo a ida aos Estados Unidos para tratamento nos últimos meses. "Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia", disse.

"Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a perda, a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande", completou.

Preta Gil morreu aos 50 anos, em 20 de julho, nos Estados Unidos, em decorrência de complicações do câncer. A artista foi velada em cerimônia aberta para milhares de fãs no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

