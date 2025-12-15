7 filmes sobre vida após a morte para refletir e se emocionar

O que acontece depois da morte? Essa é uma das perguntas que mais fascinam a humanidade, e o cinema, é claro, não fica de fora do debate. Com criatividade e sensibilidade, diversas produções já imaginaram o além, criando histórias que misturam drama, humor e fantasia para explorar temas como amor, memória e segundas chances.

Na comédia romântica “Eternidade”, mais recente lançamento do diretor David Freyne, após a morte, todos têm uma semana para escolher onde passarão a eternidade. Para Joan, Larry e Luke, é realmente uma questão de saber com quem passar a eternidade.

Se você tem curiosidade sobre o tema, confira uma seleção de filmes que abordam a vida após a morte de maneiras inesquecíveis:

“Ghost: Do Outro Lado da Vida”: um clássico absoluto dos anos 90. Após ser assassinado, um homem permanece na Terra como um fantasma para proteger sua namorada. O filme equilibra perfeitamente romance, suspense e comédia, mostrando que o amor verdadeiro transcende qualquer barreira.

“Viva – A Vida é uma Festa”: esta animação da Pixar é uma celebração da memória e da família. A história se passa durante o feriado mexicano do Dia dos Mortos e mostra um garoto que viaja acidentalmente para o mundo dos espíritos. Lá, ele descobre que só morremos de verdade quando somos esquecidos por quem amamos

“Amor Além da Vida”: com um visual deslumbrante que rendeu um Oscar de efeitos visuais, o filme narra a jornada épica de um homem que, após morrer, atravessa o céu e o inferno para encontrar sua esposa. É uma obra intensa e poética sobre a força da conexão entre duas almas.

“Soul” : outra joia da Pixar que, em vez de focar no pós-morte, explora o “pré-vida”. A trama acompanha a alma de um músico que tenta desesperadamente voltar ao seu corpo. O filme levanta questões profundas sobre propósito, paixão e o que realmente significa estar vivo.

“O Céu Pode Esperar” : nesta comédia clássica, um jogador de futebol americano é levado ao céu antes da hora por um anjo atrapalhado. Para corrigir o erro, ele tem a chance de retornar à Terra no corpo de um milionário. O resultado é uma história divertida sobre destino e novas oportunidades.

“Um Visto Para o Céu” : imagine ter que defender suas escolhas de vida em um tribunal celestial para decidir seu destino eterno. Essa é a premissa desta comédia inteligente e satírica, que questiona com bom humor os conceitos de coragem, medo e o que faz uma vida valer a pena.

“Além da Eternidade”: dirigido por Steven Spielberg, o filme conta a história de um piloto que morre em combate e retorna como um espírito para guiar sua namorada e um novo piloto. A trama aborda de forma delicada o processo do luto e a dificuldade de deixar quem amamos seguir em frente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria