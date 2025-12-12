Assine
RECONHECIMENTO

'O agente secreto': Tânia Maria é 'melhor atriz com cigarro' do ano diz NYT

Intérprete de Dona Sebastiana foi elogiada por performance em cena em que aparece fumando

12/12/2025 13:20 - atualizado em 12/12/2025 13:20

Tânia Maria vive Dona Sebastiana no filme 'O agente secreto'
Tânia Maria vive Dona Sebastiana no filme 'O agente secreto' crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tânia Maria, de "O Agente Secreto", foi incluída na lista de interpretações mais bizarras do ano segundo o The New York Times. A sua atuação foi eleita como a "best cigarette acting" -algo como "melhor atuação com cigarro"- e a publicação do veículo americano, assinada pelo crítico Wesley Morris, descreve uma cena em que sua personagem, Dona Sebastiana, se aproxima e fuma ao fim de um pequeno corredor.

"Enquanto ela espera, você pensa: 'espero que este filme saiba que deveria ser mais sobre essa pessoa'. Ela é uma verdadeira dama, mas singularmente, peculiarmente glamorosa em um vestido de estampa botânica e óculos escuros. O motivo pelo qual você a nota é que ela segura um cigarro nos lábios e fuma à vontade. Ela segura o cigarro como idosos mais convencionais usam uma bengala", descreve o texto.

 

A artista divide a publicação com nomes como Brad Pitt, cuja atuação foi eleita a "melhor atuação de capacete" por conta do filme "F1", Jessie Buckley, com a "melhor atuação deslumbrada" por seu papel em "Hamnet", Delroy Lindo, do longa "Pecadores", com o "melhor monólogo" e Jacob Elordi, com a "melhor atuação dançante" com o seu monstro de "Frankenstein".

"O Agente Secreto" concorre ao Critics Choice Awards de melhor filme internacional, ao Globo de Ouro de melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa, é o representante brasileiro ao Oscar de 2026 e foi incluído na lista de melhores filmes do ano do The New York Times.

