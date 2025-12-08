'O agente secreto' concorre a três Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme

Deu Brasil de novo no Globo de Ouro. “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi indicado a três prêmios: Melhor Filme em Drama, Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama, para Wagner Moura. A produção supera as indicações de "Ainda estou aqui", que havia recebido duas nomeações na edição 2025 da premiação.

“É um grande momento para todos nós que fizemos o filme, e é numa manhã histórica como essa que eu lembro de todo o trabalho que fizemos: de escrever o roteiro, a pré-produção e todas aquelas dez semanas incríveis de filmagem, sete meses de montagem e dois meses de pós-produção. Todo esse trabalho, de repente, entra em foco, quando são anunciadas três indicações inéditas no cinema brasileiro,” declarou Kleber Mendonça Filho. O cineasta, que está com Wagner Moura divulgando o filme internacionalmente, ainda conta o impacto dessas indicações para a campanha: “a gente está muito feliz e com energia redobrada”.



Na edição mais recente do prêmio, Fernanda Torres foi eleita a Melhor Atriz em Drama por “Ainda estou aqui”, que também concorria a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

O anúncio da 83.a. edição do prêmio da ocorreu na manhã desta segunda-feira (8/12) no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, mesmo local onde a premiação será realizada, em 11 de janeiro.

"Uma batalha após a outra", dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, lidera a disputa pelos Globos de Ouro com nove indicações.

O drama familiar norueguês "Valor sentimental", estrelado por Stellan Skarsgard, recebeu oito indicações, seguido pelo filme de terror "Pecadores", que recebeu sete indicações.

As indicações de hoje para "O agente secreto" vêm se somar a outros reconhecimentos importantes do filme. Wagner Moura foi indicado nessa semana ao Critics Choice Awards por sua atuação, um feito inédito na história do cinema brasileiro. O longa também concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

“O agente secreto” também garantiu vaga no Spirit Award, na categoria de Melhor Filme Internacional, e ainda levou os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura) no New York Film Critics Circle Awards.

No Brasil, “O agente secreto” segue forte nos cinemas, com mais de 925 mil ingressos vendidos. A produção se encaminha agora para se tornar apenas o segundo longa brasileiro lançado em 2025 a alcançar 1 milhão de espectadores.