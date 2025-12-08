Emilio Dantas e Valentina Herszage falam sobre a série 'Emergência 53'

No último dia de CCXP, o elenco de "Emergência 53" revelou detalhes do que vem por aí na nova série médica brasileira, criada pelos mesmos responsáveis por "Sob pressão". A produção, ainda sem data de estreia, acompanha a rotina de uma unidade especial do serviço móvel de urgência – chamada na ficção de SMU – e promete mostrar quem são os primeiros profissionais a chegar quando alguém precisa de socorro.



A série conta com nomes como Emilio Dantas, Valentina Herszage, Ana Hikari, Heloisa Jorge, Yara de Novaes, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello. Fernanda Montenegro também fará parte do elenco.



Para dar vida aos socorristas, os atores passaram por uma preparação intensa. Ana Hikari contou que precisou obter carteira para dirigir, já que assume o volante de uma ambulância na série. "Tivemos uma preparação de primeiros socorros, com enfermeiros de verdade. A gente viu como funciona na rua. E quero falar para defendermos o SUS sempre. Viva o SUS", disse a atriz, arrancando aplausos.



Emílio Dantas destacou que parte do processo envolveu acompanhar atendimentos reais para captar a urgência da profissão. "Nossa expectativa é a melhor do mundo. Nós mergulhamos no universo e acompanhamos algumas chamadas reais", adiantou o ator, que interpreta um dos protagonistas da equipe.



Já Valentina Herszage antecipou que o realismo será um dos pontos fortes da produção. "O público vai adorar, porque tentamos deixar tudo o mais real possível. Vai ser a série médica do ano", afirmou. Para ela, mostrar a linha de frente da emergência pré-hospitalar é também uma forma de humanizar quem trabalha sob pressão constante.



A série promete equilibrar ação, drama e emoção ao retratar situações críticas vividas pelos socorristas – profissionais que, como lembra o elenco, "são as primeiras pessoas que o acidentado vê".



JOGADA DE RISCO

O painel de "Jogada de risco" na CCXP 25 apresentou, pela primeira vez, o trailer da nova série do Globoplay. Criada e protagonizada por Cauã Reymond, a produção estreia em 2026 e já nasce como um dos projetos mais ambiciosos do ator, que retorna às telas após viver César Ribeiro no remake de "Vale Tudo".



No palco, Cauã explicou que a série marca um momento especial da carreira. "Esse é meu primeiro projeto autoral, e todo mundo tem curiosidade de saber o que acontece fora das quatro linhas do futebol. A gente vai retratar a vida de três jogadores. Ainda temos muita coisa pela frente para mostrar para vocês – vamos terminar de gravar só no dia 10 de janeiro", contou o ator.



A trama acompanha Maurício (Cauã Reymond), um ex-jogador que tenta se reinventar como agente no disputado mercado da bola. Em meio a pressões, fracassos do passado e a relação conflituosa com o pai (Marcos Frota), ele mergulha em um ambiente repleto de traições, negócios obscuros e disputas pessoais. Ao longo dos oito episódios, o personagem busca o sucesso que não alcançou como atleta.



Letícia Colin, que vive Rita, adiantou que a série não foge de temas sensíveis – nem das cenas quentes. "Eu faço a Rita, que é 'do job'. Vamos tratar da prostituição de luxo, e minha personagem gere essas meninas que se prostituem. Temos muitas cenas quentes, é uma série adulta. Vamos trabalhar isso sem julgamentos. São mulheres que querem se satisfazer", explicou. Cauã reforçou o tom do projeto com bom humor: "Tirem as crianças da sala!", brincou, provocando risos e assovios na plateia.



Mariana Sena, que interpreta uma advogada que ganha espaço ao longo da temporada, destacou a preparação do elenco. "A minha personagem vai crescer bastante. Estamos muito ansiosos para vocês verem tudo isso. A equipe chegou até a ter aula de futebol com jogadores de verdade", contou.



Além de Cauã, Letícia e Mariana, "Jogada de risco" reúne um elenco robusto, com nomes como Rodrigo Lombardi, Juan Paiva, Ricardo Teodoro – com quem Cauã repete parceria após a novela das 21h –, além de Marcelo Adnet, Mauricio Mattar, Cauê Campos, Breno Ferreira, Maria Bopp e Bruna Griphao.