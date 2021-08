No episódio da última quinta, que teve a família como foco, Julio Andrade (Evandro) contracenou com Ana Flávia Cavalcanti (Diana) (foto: João Faissal/GLOBO)

Mais uma vez, Julio Andrade dá vida ao Dr. Evandro em “Sob pressão”, série exibida às quintas-feiras, na Globo, após “Império”. Na quarta temporada, o médico enfrenta os problemas da saúde pública e passa por fortes emoções com a chegada de um bebê ao Hospital Edith de Magalhães. O menino pode ser seu filho com a ex-namorada Diana (Ana Flávia Cavalcanti), e causa impacto direto na sua relação com Carolina (Marjorie Estiano). Mais uma vez, Julio Andrade dá vida ao Dr. Evandro em “Sob pressão”, série exibida às quintas-feiras, na Globo, após “Império”. Na quarta temporada, o médico enfrenta os problemas da saúde pública e passa por fortes emoções com a chegada de um bebê ao Hospital Edith de Magalhães. O menino pode ser seu filho com a ex-namorada Diana (Ana Flávia Cavalcanti), e causa impacto direto na sua relação com Carolina (Marjorie Estiano).





"Esta temporada é especial porque toca em um assunto importante com o qual tenho proximidade: a família. Depois de ter COVID-19, Evandro ficou mais calmo, deu atenção à vida pessoal. O desenho do personagem continua ali. Tenho o privilégio de viver, por tanto tempo, um mesmo papel. Então, estou me despedindo aos poucos dele", conta o ator.









"No primeiro piloto que a gente fez, era um universo totalmente diferente do nosso. Não tinha nenhum programa que falasse sobre saúde publica no Brasil e, com o tempo, fomos ganhando conhecimento graças à nossa equipe. Nas duas últimas temporadas, ficamos à flor da pele por trabalhar sem abraçar nossos parceiros e sem poder voltar para casa. Tem uma emoção a mais nessa nova leva de episódios", avalia.





A cada semana, Evandro e os outros funcionários do hospital lutam pela vida dos pacientes, muitos com doenças provocadas por questões sociais que atingem o país e que foram colocadas em segundo plano durante a pandemia. Além disso, a vida pessoal do médico com Carolina está entrelaçada a essas questões da rotina profissional. Segundo o intérprete, mesmo depois de quatro temporadas, ele ainda é surpreendido pela maneira como o autor, Lucas Paraizo, conduz a trama do romance.



''Esse personagem (Dr. Evandro) me amadureceu profundamente... Eu tenho a minha posição e sei que estou do lado certo da história. Para mim, isso é extremamente gratificante'' Julio Andrade, ator





QUÍMICA "O que me chama a atenção nesse casal é a coisa da química, que a gente não entende como acontece. Não imagino o que faz as pessoas acharem que aqueles personagens funcionam bem juntos. Eu e Marjorie somos muito amigos, trocamos ideias abertamente sobre a cena, mudamos de opinião, e essa convivência faz com que esse casal seja assim", relata.





“Sob pressão” não é só entretenimento. A série faz uma crítica social ao explorar o funcionamento da saúde pública no Brasil e bater na tecla sobre a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para a população. De acordo com Julio, o personagem transformou a sua vida profissional e também como cidadão, por defender tal bandeira.





"Esse personagem me amadureceu profundamente. Ainda é incrível contracenar com a Marjorie. Essa questão social que o projeto aborda também é minha contribuição política, como ator e pessoa, para o meu país. Eu tenho a minha posição e sei que estou do lado certo da história. Para mim, isso é extremamente gratificante", afirma o ator. (Estadão Conteúdo)