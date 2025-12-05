CCXP25: Fernanda Montenegro emociona público no painel de Velhos Bandidos
Atores e fãs celebraram a atriz no evento, que emocionou a plateia ao comentar o novo filme
Durante a CCXP25, no painel de Velhos Bandidos, Fernanda Montenegro se emocionou e foi ovacionada pelo público ao comentar sua trajetória e o novo filme. A atriz de 96 anos subiu ao palco ao lado de Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e do diretor Cláudio Torres. A recepção calorosa começou logo que Fernanda apareceu no Palco Thunder e se intensificou quando ela falou sobre envelhecimento no cinema e a importância de continuar atuando.
O filme acompanha Marta e Rodolfo, casal de aposentados interpretado por Fernanda Montenegro e Ary Fontoura. Eles planejam um assalto de grandes proporções e contam com a ajuda dos jovens ladrões Nancy e Sid, vividos por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta. O investigador Oswaldo, interpretado por Lázaro Ramos, tenta impedir o plano. A produção tem previsão de estreia para 2026.
Fernanda destacou que não pensa em se aposentar do cinema. Ela explicou que continua ativa no teatro e espera que as oportunidades no audiovisual sigam acontecendo. A atriz também fez uma homenagem a Ary Fontoura, que não pôde participar da CCXP25 por motivos profissionais. Ela comentou a longa parceria entre os dois e pediu aplausos para o colega de cena.
Bruna Marquezine se emocionou com as falas de Fernanda. Ela afirmou que trabalhar com a atriz era um sonho antigo e relembrou que entregou uma carta para agradecer a convivência no set. Segundo a atriz, a experiência no filme foi um marco profissional e pessoal. O público reagiu com novas palmas quando Fernanda respondeu que admira a entrega de Bruna e a generosidade da parceira de elenco.