ANIME COM A CARA DE MINAS

CCXP25: nova temporada de anime será ambientada em cidade mineira

A Crunchyroll confirmou na CCXP25 que a nova fase de 'Dr. Stone' terá cenas ambientadas em Araxá, reforçando interesse no público brasileiro

Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
06/12/2025 13:47 - atualizado em 06/12/2025 13:51

Dr. Stone leva trama para Araxá em nova fase do anime
Dr. Stone leva trama para Araxá em nova fase do anime crédito: Leo Lima/EM/DA/Press

A Crunchyroll apresentou neste sábado (6/12), na CCXP25, as estreias e os retornos da temporada 2026, com destaque para "Dr. Stone". A plataforma levou a reportagem do Estado de Minas ao evento para acompanhar o painel comandado pela apresentadora Nivy Stephan.

O anúncio que mais chamou atenção do público brasileiro foi a confirmação de que parte da nova fase do anime será ambientada em Araxá, no Triângulo Mineiro.

Nivy explicou ao público que a última temporada revelou a origem da luz responsável por petrificar a humanidade. Segundo ela, o enigma conduz os personagens ao Brasil, onde Senku e sua equipe chegam a Araxá em busca de respostas científicas.

A apresentadora ressaltou que a escolha da cidade mineira surpreendeu até mesmo a equipe da produção, que enviou uma mensagem em vídeo diretamente do Japão para comentar a decisão.

O material exibido no painel apresentou trechos e depoimentos dos produtores sobre o interesse em retratar o Brasil de forma detalhada. O público reagiu com ainda mais entusiasmo quando o dublador brasileiro de Senku subiu ao palco para interpretar ao vivo um trecho do anime ambientado na cidade mineira. A performance serviu como prévia do tom da nova fase e reforçou o impacto do anúncio para os fãs de Minas Gerais.

Menção no mangá

Senku aponta Araxá como próximo destino em cena do mangá de Dr. Stone, destacando a cidade mineira na trama
Senku aponta Araxá como próximo destino em cena do mangá de Dr. Stone, destacando a cidade mineira na trama Shueisha

Araxá já havia sido mencionada diretamente no mangá "Dr. Stone", em uma cena que surpreendeu leitores brasileiros. Em um dos capítulos, Senku observa o mapa e anuncia que o próximo destino da expedição científica é justamente a cidade mineira. A página destaca o nome de Araxá em meio ao suspense que marca a narrativa, reforçando a importância do local para o avanço da história. A referência consolidou o interesse dos fãs do estado e antecedeu o anúncio oficial da adaptação desse arco para o anime.

Sobre a CCXP

A CCXP25 é o maior festival de cultura pop da América Latina e reúne estúdios, editoras, artistas, criadores de conteúdo e marcas globais. O evento ocupa todos os pavilhões do São Paulo Expo com ativações, painéis exclusivos, prévias de lançamentos e encontros entre público e profissionais da indústria do entretenimento.

