CCXP25: nova temporada de anime será ambientada em cidade mineira
A Crunchyroll confirmou na CCXP25 que a nova fase de 'Dr. Stone' terá cenas ambientadas em Araxá, reforçando interesse no público brasileiro
A Crunchyroll apresentou neste sábado (6/12), na CCXP25, as estreias e os retornos da temporada 2026, com destaque para "Dr. Stone". A plataforma levou a reportagem do Estado de Minas ao evento para acompanhar o painel comandado pela apresentadora Nivy Stephan.
O anúncio que mais chamou atenção do público brasileiro foi a confirmação de que parte da nova fase do anime será ambientada em Araxá, no Triângulo Mineiro.
Nivy explicou ao público que a última temporada revelou a origem da luz responsável por petrificar a humanidade. Segundo ela, o enigma conduz os personagens ao Brasil, onde Senku e sua equipe chegam a Araxá em busca de respostas científicas.
A apresentadora ressaltou que a escolha da cidade mineira surpreendeu até mesmo a equipe da produção, que enviou uma mensagem em vídeo diretamente do Japão para comentar a decisão.
O material exibido no painel apresentou trechos e depoimentos dos produtores sobre o interesse em retratar o Brasil de forma detalhada. O público reagiu com ainda mais entusiasmo quando o dublador brasileiro de Senku subiu ao palco para interpretar ao vivo um trecho do anime ambientado na cidade mineira. A performance serviu como prévia do tom da nova fase e reforçou o impacto do anúncio para os fãs de Minas Gerais.
Menção no mangá
Araxá já havia sido mencionada diretamente no mangá "Dr. Stone", em uma cena que surpreendeu leitores brasileiros. Em um dos capítulos, Senku observa o mapa e anuncia que o próximo destino da expedição científica é justamente a cidade mineira. A página destaca o nome de Araxá em meio ao suspense que marca a narrativa, reforçando a importância do local para o avanço da história. A referência consolidou o interesse dos fãs do estado e antecedeu o anúncio oficial da adaptação desse arco para o anime.
Sobre a CCXP
A CCXP25 é o maior festival de cultura pop da América Latina e reúne estúdios, editoras, artistas, criadores de conteúdo e marcas globais. O evento ocupa todos os pavilhões do São Paulo Expo com ativações, painéis exclusivos, prévias de lançamentos e encontros entre público e profissionais da indústria do entretenimento.
