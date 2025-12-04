CCXP25 vai ter casa mal-assombrada de 'It' e bar de 'Spider-Noir'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CCXP, maior feira de cultura pop da América Latina, ocupa mais uma vez, até domingo (7), o São Paulo Expo, centro de convenções da capital paulista.

E, novamente, o evento se ancora numa miríade de lojas abastecidas com produtos geek, feira de artes e quadrinhos e painéis de grandes estúdios e plataformas de streaming, que neste ano trazem à cidade nomes como Timothée Chalamet, do filme "Marty Supreme", e o elenco da série "The Boys".

Além deles, empresas como Warner Bros., Amazon Prime Video e Paramount também ocupam o São Paulo Expo com ativações inspiradas em suas principais séries e filmes. Confira, abaixo, os destaques.

AMAZON PRIME VIDEO

O estande do streaming é dividido em três áreas. Na que é dedicada a "Fallout", que em breve ganhará uma segunda temporada, um imenso crânio de dinossauro recepciona os visitantes, que na sequência entram num cassino com roletas que dão prêmios - na base da sorte, basta apertar o botão e torcer para tirar três personagens iguais.

Na seção de "Spider Noir", o que importa é a imersão. O visitante caminha pelos becos escuros que servirão de cenário para a série, que estreia no ano que vem, até chegar a um spakeasy, um bar secreto, com música ao vivo e bebidas. Ao lado, em "The Boys", um bonecão do Capitão Pátria recepciona os visitantes num parque de diversões, com jogos como o de mirar um jato - não de água, mas de leite - em alvos.

WARNER BROS.

A Warner Bros. trouxe três de seus lançamentos de 2026 para a feira. Na área de "Mortal Kombat 2", os visitantes tiram fotos em poses de luta, que mais tarde são enviadas digitalmente com um efeito 3D que simula os games que inspiram a saga.

No laboratório de "A Noiva", é possível fazer maquiagem como as dos monstros que habitam o filme. Mas é "Supergirl" a seção mais disputada, com uma espécie de parque de diversões que distribui brindes como bottons e mochilas, além de descontos na loja oficial. Por ali, o figurino original que Milly Alcock veste em cena é exibido ao público pela primeira vez.

HBO

Ao lado da irmã Warner Bros., a HBO destinou toda a sua área à recém-lançada "It: Bem-Vindos a Derry". A casa onde Pennywise aterroriza criancinhas está lá, recebendo os visitantes para um percurso de terror. Eles começam no cinema onde um massacre acontece já no primeiro episódio da série, passam pela rede de esgoto onde o palhaço assassino se esconde e depois chegam a uma sala escura em que o chão simula areia movediça. Balões vermelhos, marca de Pennywise, são distrbuídos.

CRUNCHYROLL

O espaço da Crunchyroll, streaming de animes, as animações japoneses, triplicou de tamanho neste ano. O publico é convidado a entrar nos cenários imersivos de "Jujutsu Kaisen" e "Diários de uma Apotecária", e pode dar voz a personagens de títulos como "Attack on Titan" com a supervisão de diretores de dublagem. Também há uma área para tirar a sorte em gashapons, as máquinas de moedas populares no Japão que dão brinquedos e outras bugigangas sortidas.

PARAMOUNT

A Paramount construiu uma espécie de celeiro gigante, como o de "Yellowstone", onde cada porta corresponde a uma atividade diferente. Na gincana de UFC, por exemplo, quem entra simula uma luta dentro de um ringue, enquanto a porta de "Tulsa King", série de máfia protagonizada por Sylvester Stallone, leva para um telão no qual é possível jogar um jogo de memória. Também há um espaço dedicado a "Bob Esponja", de olho especialmente em quem busca produtos licenciados.

NINTENDO

Com um estande imponente logo na entrada do São Paulo Expo, a empresa japonesa dá a oportunidade de os fãs experimentarem seus novos jogos no também nobo Nintendo Switch 2. Na biblioteca estão, por exemplo, "Pokémon Legends: Z-A" e "Donkey Kong Bananza". Sacolas retornáveis com o logo da marca são brindes que podem ser encontrados ali.

