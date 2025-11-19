CCXP25 terá estúdio de dublagem e programação para fãs de animes

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Crunchyroll confirmou presença na CCXP25, em São Paulo, entre 4 e 7 de dezembro, com um estúdio de dublagem e atrações que reforçam o impacto do anime na cultura pop brasileira.

O espaço da marca, apresentado como ‘“A Casa do Anime”’, terá ativações de títulos populares como Jujutsu Kaisen e Dr. Stone. A proposta é aproximar o público das narrativas que ganharam força no streaming e no cinema. Segundo Roberta Fraissat, diretora de Marketing LATAM, o estande busca ampliar a experiência do fã ao permitir que ele vivencie as histórias fora da tela: “As ativações permitem vivenciar as histórias fora da tela e, o melhor de tudo, aí ali mesmo é possível encontrar quem também deseja partilhar de toda esta experiência”, disse.

A principal novidade será o Estúdio de Dublagem, com três cabines operadas pela DuBrasil. Os visitantes poderão dublar cenas selecionadas e receber orientação de profissionais da área. Segundo a empresa, a iniciativa foi testada na CCXPMX, no México, e registrou forte adesão. Roberta afirma que o formato foi ampliado para atender à demanda brasileira, que figura entre as audiências que mais consomem dublagem no mundo: “Para o Brasil, crescemos e ampliamos o estúdio para atender melhor a demanda”.

O estande também contará com circuitos imersivos inspirados em cenas e ambientes de séries conhecidas. Visitantes poderão participar de atividades que renderão prêmios e brindes distribuídos diariamente.

A programação inclui painéis dedicados a obras específicas. Na sexta-feira (5/12), às 14h, o Blast Stage recebe produtores de Gachiakuta para uma conversa sobre o processo de animação da primeira temporada. No mesmo dia, às 20h, haverá uma Anime Party com exibição antecipada de episódios de três novas séries de romance.

No sábado, (6/12), o Thunder Stage recebe o painel oficial da Crunchyroll ao meio-dia, apresentado por Nyvi Estephan. A sessão trará anúncios sobre lançamentos e novidades da plataforma, além de uma homenagem a My Hero Academia. À noite, outra Anime Party exibirá prévias de obras de ação, como a nova temporada de Hell’s Paradise.

Programação da Crunchyroll na CCXP25

Todos os dias – 4 a 7 de dezembro

Estande “A Casa do Anime”

Experiência com o Estúdio de Dublagem

Os visitantes podem escolher uma cena de um menu de animes e dublar com a própria voz, acompanhados por dubladores profissionais.

Ativação disponível todos os dias durante todo o funcionamento do evento.

Ativações imersivas

Séries contempladas: Jujutsu Kaisen, Diários de Uma Apotecária, Gachiakuta e Dr. Stone.

Os fãs poderão terão desafios e experiências inspiradas em cada obra.

Prêmios e brindes

Participantes das atividades concorrem a prêmios e recebem brindes ao completar o circuito do estande.

Sexta-feira – 5 de dezembro

Painel O Fenômeno Gachiakuta

Palco Blast – 14h

Com os produtores Isao Tagai (Kodansha) e Hirotsugu Ogo (Avex Animation Labels Inc.).

Discussão sobre curiosidades e bastidores da animação da primeira temporada.

Anime Party: O Amor Está no Ar!

Palco Blast – 20h

Exibição antecipada dos primeiros episódios de:

– You and I are Polar Opposites

– Go For It, Nakamura-kun!!

– Hana-Kimi

Sábado – 6 de dezembro

Painel Crunchyroll

Palco Thunder – 12h (meio-dia)

Apresentação de Nyvi Estephan.

Anúncios sobre novidades da plataforma e presença de convidados especiais.

Inclui homenagem especial a My Hero Academia.

Anime Party: Combate!

Palco Blast – 20h

Exibição de episódios e prévias de:

– Nova temporada de Hell’s Paradise

– Primeiras cenas da nova temporada de Sentenced to Be a Hero

*As informações e detalhes estão sujeitos a alterações.