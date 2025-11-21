Detective Night: o sucesso mineiro que transforma jogadores em peritos

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Detective Night é um jogo de investigação criado no Brasil que acabou encontrando seu espaço no mercado. A ideia é transformar a sala de casa em uma cena de crime improvisada, onde os jogadores precisam resolver mistérios usando um conjunto de dossiês, documentos e pistas, alguns reais e outros inventados. A experiência mistura uma narrativa bem construída com desafios de lógica que exigem atenção. A criação, feita em Belo Horizonte, já passa dos 3.000 pedidos mensais, um sinal de que experiências imersivas de investigação têm atraído cada vez mais gente.

Esse foi o tema do episódio do podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima e Wellington Barbosa. Eles conversaram com Eduardo Maia e Matheus Mattar, os criadores do jogo, sobre como o projeto nasceu e as dificuldades dos primeiros passos. O objetivo inicial era simples: criar um jeito de reunir pessoas em torno de uma atividade que exigisse colaboração e rendesse boas horas de conversa. Em tom de brincadeira, os fundadores resumiram o desafio do nicho com uma frase: “A gente brinca que o maior concorrente nosso hoje é a Netflix”.

A Fórmula do Sucesso

Detective Night transforma a casa em cenário de investigação e ganha força com casos detalhados. Os criadores contam como equilibram narrativa, lógica e experiências imersivas Tulio Santos/EM/D.A.Press.

A variedade de temas é um dos pontos centrais na criação dos casos. O catálogo inclui desde histórias envolvendo serial killers até investigações sobre roubos elaborados. O conhecido caso do serial killer João Picadinho, por exemplo, serviu como inspiração direta para um dos jogos. A equipe também passou a incorporar elementos digitais, como áudios, vídeos de segurança e, no caso do Roubo da Carga 479, até conversas simuladas no WhatsApp, permitindo que os jogadores “interroguem” suspeitos.

Essa atenção aos detalhes ajuda a aumentar a sensação de estar realmente conduzindo uma investigação. Os desenvolvedores procuram garantir que cada novo caso traga alguma novidade narrativa ou mecânica, sem abandonar a experiência tátil que vem dos materiais físicos do jogo. No fim das contas, a proposta é oferecer um respiro das telas e criar momentos de convivência entre amigos e familiares.

