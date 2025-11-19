Nerd Show e a nostalgia mineira que conquistou o Brasil

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O último episódio do Glitch Clube revelou os segredos do 'Nerd Show'. O canal mineiro é um fenômeno da cultura pop nacional. Os criadores detalharam a trajetória de mais de uma década no YouTube. A ideia inicial em 2010 focava em notícias e jogos online. A transição para a nostalgia mineira foi o ponto de virada decisivo do projeto. A autenticidade local e o humor regional impulsionaram o sucesso.

A manutenção do sotaque mineiro se tornou uma marca registrada. Renato Wamberto, fundador do canal, relatou ter tentado neutralizar a fala. No entanto, a identidade regional de Belo Horizonte trouxe forte identificação com o público.

O sotaque se tornou um diferencial de comunicação leve e espontânea: "A hora que eu falei: 'Ah quer saber, vou falar uns trem, uns negócios, explicando as paradinhas mineiras'. Aí quem era mineiro se sentiu representado”, disse.

Nostalgia

A nostalgia foi explorada em vídeos e memórias afetivas de grandes polêmicas. Os convidados discutiram a famosa polêmica sobre 'Dragon Ball' no plantão da Globo durante o 11 de setembro. Outros destaques são as narrativas históricas dos documentários 'Nerd Doc.'. O projeto de sucesso conta histórias assombradas de Ouro Preto e São Paulo. A criação de conteúdo envolve riscos e criatividade, como detalha Renato: "O principal problema do pessoal é buscar a perfeição, sendo que o segredo está no erro".

De volta a BH

A decisão de Renato e Bárbara em retornar de São Paulo para Belo Horizonte (BH) foi um tópico abordado na entrevista, com Bárbara explicando que o motivo estava ligado ao conforto e à sensação de lar. Apesar de terem sido "muito bem recebidos em São Paulo", ela sentia falta de casa: "Belo Horizonte é a nossa casa, então, mais confortável".

Além disso, a mudança foi influenciada por desafios na produção de conteúdo para o canal pessoal de Bárbara, o 'Barbarelando'. Ela mencionou ser muito tímida, e o fato de Renato, seu cinegrafista nas produções, ser frequentemente reconhecido em São Paulo, acabava atraindo filas de pessoas e chamando a atenção, o que gerava desconforto, crises de ansiedade e receio de assaltos na rua. Por essa razão, o canal precisou ser pausado por tempo indeterminado, e o retorno para a capital mineira foi motivado pela busca por um ambiente mais tranquilo.

Videogames

O casal também compartilhou lembranças pessoais de videogames clássicos e futuros projetos. Bárbara e Renato expressaram gratidão por se tornarem parte da rotina de seus espectadores. Eles destacaram a conexão emocional com o público que compartilha as mesmas referências afetivas.

Bárbara descreveu o impacto dessa relação: "Quando a pessoa decide assistir a gente com a família, as pessoas mais importantes para ela, poxa, não tem nada que pague isso". O canal 'Nerd Show' continua ativo, com novos projetos como a série "1900 até hoje" a caminho.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.