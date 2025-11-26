HBO Max entrega maratona de lançamentos em 2026; confira a lista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A HBO Max revelou o calendário de lançamentos para 2026, prometendo 52 semanas de estreias ininterruptas. O anúncio destacou o retorno de séries aclamadas e a chegada de produções inéditas que devem movimentar o streaming nos próximos meses.

Entre os principais destaques estão a terceira temporada de "A Casa do Dragão", a continuação de "Euphoria", e a estreia de "O Cavaleiro dos Sete Reinos", uma nova série do universo de "Game of Thrones". Produções brasileiras como a novela "Dona Beja" e a segunda temporada de "Cidade de Deus" também foram confirmadas.

A nova incursão no mundo de George R.R. Martin, "O Cavaleiro dos Sete Reinos", chega em 19 de janeiro de 2026. A trama se passa um século antes dos eventos de "Game of Thrones" e acompanha a jornada dos personagens Dunk e Egg. Já a terceira temporada de "A Casa do Dragão" tem previsão de estreia para meados do ano.

Outra produção aguardada, "Euphoria", retorna no segundo trimestre de 2026, trazendo de volta o elenco principal liderado por Zendaya. A plataforma também aposta em novas franquias, como "Lanternas", série da DC Studios que estreia no terceiro trimestre, e "Stuart Fails to Save the Universe", uma comédia derivada de "The Big Bang Theory".

Destaques nacionais e outras novidades

No cenário brasileiro, a grande aposta é a novela "Dona Beja", que estreia em 2 de fevereiro com Grazi Massafera no papel principal. A produção é uma releitura da obra literária que inspirou a novela de sucesso dos anos 1980. Além disso, a segunda temporada de "Cidade de Deus: A Luta Não Para" chega na segunda metade do ano, com a adição de Matheus Nachtergaele ao elenco.

A HBO Max também anunciou a expansão do universo de Chespirito, após o sucesso da série biográfica. Duas novas produções foram confirmadas em parceria com a THR3 Media:

Seu Madruga: Série focada no icônico personagem de "Chaves"

Série focada no icônico personagem de "Chaves" Chapolin e os Colorados: Uma animação inspirada no herói El Chapulín Colorado.

O calendário inclui ainda novas docusséries brasileiras baseadas em casos de grande repercussão. "Escravos da Fé: Os Arautos do Evangelho" investiga acusações de crimes dentro de um grupo religioso, enquanto "Morte e Mistério na Amazônia" explora uma intriga sobre uma cidade perdida na floresta.

Lançamentos da HBO Max em 2026 — datas e ´previsões

Com datas confirmadas

O Cavaleiro dos Sete Reinos — 19 de janeiro de 2026

Dona Beja (novela brasileira) — 2 de fevereiro de 2026

Com janelas de estreia anunciadas

Euphoria — nova temporada — 2º trimestre de 2026

A Casa do Dragão — 3ª temporada — meados de 2026

Cidade de Deus: A Luta Não Para — 2ª temporada — 2º semestre de 2026

Outras estreias anunciadas para 2026 (sem data definida)

Lanternas — série da DC Studios

Stuart Fails to Save the Universe — comédia derivada de The Big Bang Theory

Seu Madruga — série focada no personagem icônico de Chaves

Chapolin e os Colorados — animação do universo de El Chapulín Colorado

Docusséries brasileiras: Escravos da Fé: Os Arautos do Evangelho Morte e Mistério na Amazônia

Produções brasileiras adicionais — incluindo novos realities, séries e animações anunciadas, ainda sem data oficial

Novas temporadas e franquias internacionais — como Lanternas, Industry, The Comeback, Hacks, entre outras produções mencionadas no evento

