Quem interpretará o Bolsonaro em filme nos Estados Unidos

O ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus no filme “A Paixão de Cristo”, dará vida ao ex-presidente Jair Bolsonaro em uma nova produção cinematográfica. O longa, intitulado “Dark Horse” (O Azarão, em tradução livre), focará campanha presidencial de 2018 e tem previsão de lançamento para 2026.

Nos últimos anos, Caviezel tem se destacado por papéis alinhados à pauta conservadora, como no filme “Som da Liberdade” (2023). Ele também é conhecido por defender publicamente teorias conspiratórias e divulgar informações controversas sobre temas de saúde pública, como a vacina de Covid-19.

O roteiro é assinado pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP), um aliado político de Bolsonaro que teve uma carreira como ator antes de entrar na política. Segundo informações divulgadas sobre o projeto no “Estadão”, o objetivo é construir uma narrativa de “jornada do herói” para o ex-presidente, retratando sua trajetória durante a eleição.

O elenco que interpretará a família Bolsonaro também já tem nomes definidos. O ator mexicano Marcus Ornellas será Flávio Bolsonaro, e o brasileiro Sérgio Barreto viverá Carlos Bolsonaro. O norte-americano Eddie Finlay foi escalado para o papel de Eduardo Bolsonaro. As atrizes que interpretarão a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha Laura ainda não foram divulgadas.

A produção, que será totalmente filmada em inglês, busca apresentar ao público estrangeiro a visão de apoiadores sobre a ascensão de Bolsonaro ao poder.