CCXP25: Crunchyroll explica como fãs poderão dublar seus animes favoritos

A Crunchyroll anunciou uma experiência inusitada para a CCXP25. A plataforma de streaming de animes preparou um estúdio de dublagem profissional no grande evento de cultura pop. Essa ativação permitirá aos fãs emprestarem suas próprias vozes a personagens de séries favoritas. O estúdio recriou o processo técnico de produção de animes dublados.

Este foi o tema do Glitch Clube. O episódio contou com a participação de Roberta Fraissat, diretora de Marketing Latam da Crunchyroll, conversando com o apresentador Leo Lima. A entrevista descreveu a estratégia da plataforma de streaming no Brasil. Roberta explicou a decisão de levar o estúdio de dublagem para a CCXP, citando a paixão nacional pelo formato. “O brasileiro ama assistir anime dublado, isso faz parte do nosso DNA,” ela afirmou, evidenciando a forte conexão afetiva.

Valorização da dublagem brasileira

A diretora da Crunchyroll detalhou a força do consumo dublado no mercado brasileiro, reforçando o valor deste investimento. Ela mencionou a alta preferência dos usuários por animes dublados no streaming, com dados que confirmam essa tendência. Roberta destacou que “a voz cria uma conexão emocional muito poderosa, muito forte,” ao discutir a importância de aproximar talentos e fãs. A entrevista também descreveu as diversas outras ativações da Crunchyroll no evento, incluindo painéis exclusivos e prévias para lançamentos futuros.

O Glitch destacou a importância de eventos presenciais como a CCXP para consolidar a marca Crunchyroll. A diretora explicou que a estratégia foca em oferecer encontros diretos para fortalecer o relacionamento com a comunidade. Ela descreveu os planos de seguir valorizando a dublagem nacional e os talentos brasileiros em futuros lançamentos. O objetivo final, segundo a entrevistada, é promover a união dos fãs e a descoberta contínua de novos títulos do universo otaku.

