Harry Potter: Rupert Grint envia carta a novo ator de Rony Weasley

A nova adaptação em audiolivros da saga Harry Potter conta com um elenco de peso ao reunir atores renomados para dar voz aos personagens icônicos da obra de J.K. Rowling. Divulgação

O projeto, parceria entre a Pottermore Publishing e a Audible, confirmou os atores Hugh Laurie como Albus Dumbledore, Matthew Macfadyen como Lord Voldemort, Riz Ahmed como Professor Snape e Michelle Gomez como Professora McGonagall. Fotos: Flickr e Wikimedia Commons

Arabella Stanton, que interpretará Hermione Granger na série da HBO, dá voz à personagem nos três primeiros livros. Nina Barker-Francis assume o papel nos livros 4 a 7. Frankie Treadaway e Max Lester dão voz a Harry Potter e Ron Weasley, respectivamente, nos livros de 1 a 3. Jaxon Knopf e Rhys Mulligan fazem o mesmo nos livros de 4 a 7. Reprodução Instagram / @arabellastantonofficial

O audiolivro de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ será lançado em 4 de novembro de 2025, e ‘Harry Potter e a Câmara Secreta’ em 16 de dezembro. Os demais audiolivros sairão entre janeiro e março de 2026.

Essas não são as únicas novidades envolvendo o universo de Harry Potter. Recentemente, o trem que será o Expresso de Hogwarts na séria produzida pela HBO foi escolhido.

Trata-se da locomotiva a vapor Wightwick Hall BR 4-6-0 5 MT 6989, pertencente à Quainton Railway Society Ltd., uma entidade de preservação ferroviária que administra o Buckinghamshire Railway Centre . Divulgação

A sociedade não é uma empresa que comercializa transporte a vapor: é um clube/museu voltado à restauração, exibição e operação de material rodante histórico, apoiado em voluntariado e eventos . Oxyman wikimedia commons

Comprada em 1978 pelo Wightwick Hall Restoration Group em nome da Quainton Railway Society, após ter sido resgatada do ferro-velho, foi completamente restaurada e entrou em operação pela primeira vez em março de 2019 como parte do museu . Oxyman wikimedia commons

A locomotiva é verde, diferentemente do trem que aparece nos filmes de Harry Potter no cinema. Mas é bem parecida em termos de estrutura.

A expectativa pela adaptação televisiva de Harry Potter cresceu ainda mais com a divulgação dos nomes dos atores que darão vida a personagens já consagrados da saga. Divulgação e Reprodução de instagram

Depois de confirmar o trio principal - Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout como Harry, Hermione e Ron, respectivamente, o estúdio anunciou novos nomes que completam o mosaico de Hogwarts. Divulgação

A estratégia, segundo o comunicado da Warner Bros. Discovery, é oferecer uma adaptação fiel dos livros, em sete temporadas, mas com frescor de elenco e alcance geracional ampliado. Divulgação e Reprodução de instagram

Escolhido entre mais de 30 mil candidatos nas audições globais, o britânico Lox Pratt, 14 anos, carrega o peso de suceder Tom Felton como o arquirrival de Harry. Antes de Hogwarts, Pratt chamou a atenção da crítica como Jack Merridew na minissérie "O Senhor das Moscas" da BBC. Divulgação

Ele também tem experiência teatral, tendo passado pelo National Youth Theatre. Jason Isaacs, o Lucius original, disse que o jovem tem garra e carisma suficientes para liderar um esquadrão da Sonserina. Reprodução de Facebook Bastidores

Vencedora do BAFTA por "The IT Crowd" e presença requisitada em dramas como "Rivais" e "Humans", Katherine Parkinson traz ar cômico e autoridade materna à Molly, matriarca dos Weasley. A atriz, de 47 anos, transita com naturalidade entre a sitcom e o melodrama. Divulgação e Reprodução do Facebook Katherine Parkinson

Entre fãs, a recepção tem sido positiva: muitos apontam que sua veia cômica poderá suavizar momentos de tensão familiar, mantendo intacto o célebre "Not my daughter!" ("Minha filha, não!", em tradução literal) do clímax final. Reprodução do Facebook Katherine Parkinson

Músico, ator de teatro e indicado ao Critics Choice Award por "Genius", Johnny Flynn assume o papel do sinistro Lucius Malfoy. Flynn já contracenou com Jason Isaacs em "O Soldado que Não Existiu" e, segundo o próprio Isaacs, combina voz doce e presença ameaçadora. Divulgação e Reprodução do X @hpharrypotterbr

Conhecido por alternar heróis românticos em "Emma" (2020) e vilões frios em "O Alfaiate" (2024), o britânico de 42 anos promete camadas de vulnerabilidade ao pai de Draco, recriando a tensão entre ambição e medo que só aparece nas páginas dos livros. Reprodução do Youtube Canal BBC Music

Revelação do "Late Late Toy Show" irlandês em 2024, Leo Earley nasceu em Leitrim e ganhou fama nacional ao cantar "The Auld Triangle" com sotaque carregado. Sua autenticidade agora dará vida a Simas Finnigan, o aluno que vive fazendo caldeirões explodirem. Divulgação e Reprodução do X @SiteBastidores4

Earley, que estuda na escola de teatro Gaiety, já é visto como sucessor de atores irlandeses como Domhnall Gleeson. Sua escalação foi celebrada pelo próprio Devon Murray, intérprete original de Seamus, que elogiou o brilho do garoto nas redes sociais. Reprodução do X @SiteBastidores4

A decisão de escalar a italiana Alessia Leoni para reviver Parvati Patil provocou debate imediato sobre representatividade étnica. Leoni, 15 anos, fala quatro idiomas e acumula prêmios em festivais de cinema infantil europeus, mas fãs sul-asiáticos criticaram a escolha. Divulgação e Reprodução de Instagram

A HBO defende que a escalação passou por testes abertos e sensibilidade cultural, enquanto especialistas lembram que a polêmica ecoa discussões anteriores sobre color-blind casting (seleção de elenco onde a escolha de atores é feita sem levar em conta a cor da pele) em "Os Anéis do Poder". Reprodução de Instagram

Novata em produções televisivas, Sienna Moosah assume Lilá Brown, a colega de Parvati e primeiro interesse romântico de Ron. Moosah, nascida em Birmingham e filha de mãe paquistanesa e pai britânico, ganhou bolsa na Royal Central School of Speech & Drama após vencer o concurso Monologue Slam 2023. Divulgação e Reprodução de instagram

Produtores destacam seu timing cômico impecável - qualidade essencial para equilibrar o humor de Lavender. A jovem atriz disse enxergar a personagem como símbolo de coragem. Reprodução de Tik Tok

Duplamente premiado com o Laurence Olivier (teatro) e vencedor do Tony por "Ink", Bertie Carvel promete transformar Cornélio Fudge, Ministro da Magia, em figura tragicômica. Aos 47 anos, Carvel é famoso por papéis autoritários - como Rupert Murdoch nos palcos e o vilão Simon Foster em "Doctor Foster". Divulgação e Reprodução de instagram

Críticos evocam sua habilidade de sussurrar ameaças com um sorriso como ideal para mostrar o negacionismo de Fudge frente ao retorno de Voldemort. A presença de um ator de prestígio no posto sinaliza a intenção da HBO de elevar o tom político das tramas ministeriais. Reprodução do Youtube Canal Channel 5

Bel Powley, conhecida por "O Diário de Uma Adolescente" e "The Morning Show", traz nuance à tia de Harry, Petúnia Dursley. Aos 33 anos, a londrina equilibra vulnerabilidade e severidade em papéis complexos, algo fundamental para revelar fissuras na fachada normal dos Dursley.

Tanto o produtor executivo David Heyman quanto a própria Powley enfatizam que a série trará nuances de abusos silenciosos presentes nos livros, mas suavizados nos filmes. Reprodução do Instagram @belpowley

Vencedor do BAFTA de Melhor Ator por encarnar o humorista Eric Morecambe, Daniel Rigby, 42 anos, encarna Vernon (Válter) Dursley, o tio que personifica o preconceito trouxa. Divulgação e Reprodução do Instagram @danielrigbyrigby

Rigby é elogiado por transitar entre drama (como em "Flowers") e comédia física, atributo que pode tornar Vernon simultaneamente cômico e ameaçador. Reprodução do Instagram @danielrigbyrigby

Com esses nove reforços, a série de Harry Potter ganha profundidade dramática e diversidade de talentos, conciliando estreantes promissores e veteranos premiados. Divulgação e Reprodução de instagram