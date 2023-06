Daniel Radcliffe, o Harry Potter, reluta em participar de série da Max

677





A nova interpretação tem a intenção de seguir de maneira mais fiel a história dos livros, o que pode gerar desconforto para aqueles que estão mais familiarizados com os filmes. A autora dos livros que deram origem à saga, JK Rowling, estará envolvida na produção executiva da série da Warner Bros. Discovery.



Rowling tem sido alvo de diversas acusações de transfobia, o que pode ter afetado a decisão de Radcliffe de não se envolver no projeto. O ator já manifestou desacordo com as declarações transfóbicas de Rowling em várias ocasiões.