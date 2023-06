Homem lucra com venda de grama e tijolos da casa de Harry Potter

O proprietário mencionou que alguns fãs já tentaram pular a cerca, e outros chegaram a chorar ao perceberem onde estavam (foto: Reprodução YouTube)

Imaginou lucrar vendendo a grama do seu quintal ou os tijolos do seu lar? Em Bracknell, na Inglaterra, um morador transformou o sucesso de sua residência em lucro, comercializando partes da casa. O motivo da fama é que a propriedade serviu como lar do personagem principal da série "Harry Potter" durante as filmagens dos longas.