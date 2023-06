Chris Hemsworth comenta sobre cansaço de atuar como Thor

677

O ator explicou que interpretar Thor exigia preparo físico. (foto: VALERIE MACON/AFP)



Chris Hemsworth, conhecido mundialmente por sua atuação como Thor no Universo Marvel, compartilhou suas impressões sobre o personagem e sua carreira em uma entrevista à revista QG. O ator australiano, com uma longa lista de papéis no cinema, tornou-se famoso por encarnar o super-herói.









Leia: Ator de Thor revela propensão a Alzheimer e vai diminuir rotina de trabalho Durante a entrevista, Hemsworth expressou sua satisfação com a evolução de Thor nos filmes. 'Gosto como pude experimentar algo diferente em cada fase. Thor 1 e 2 tinham uma abordagem, enquanto Thor 3 e 4 apresentam outra sensação', afirmou. No entanto, ele admitiu que se cansou do papel rapidamente. 'Sabe, me cansei do personagem a cada dois anos'.





O ator australiano explicou que interpretar Thor exigia um certo tipo de aparência e preparo físico. 'Era necessário que eu tivesse uma estética específica, e na maior parte das vezes, o trabalho era focado no corpo. Levando isso em consideração, havia um atletismo essencial nesse papel', disse ele. Chris revelou que prefere papéis que envolvam mais atividade, já que é um apaixonado por esportes.





Ao longo da conversa, Hemsworth falou sobre sua trajetória no cinema, sua infância e o começo da carreira. Ele também mencionou a relação com seus irmãos, Luke e Liam Hemsworth, e como Luke influenciou sua decisão de seguir a carreira de ator. 'Ele frequentava aulas de atuação em cinema e televisão uma vez por semana após a escola', recordou. 'Achei que parecia interessante! E, quando comecei, virei uma obsessão', acrescentou.





O intérprete de Thor mencionou duas motivações que o impulsionavam: apoiar seus pais e manter viva sua criança interior. Além de Thor, Chris Hemsworth atuou em filmes como Resgate e Resgate 2, MIB: homens de preto internacional, Spiderhead, Branca de neve e o caçador, O caçador e a rainha do gelo e 12 heróis.