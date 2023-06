Avatar: Frontiers of Pandora tem data de lançamento e detalhes revelados

677

Avatar: Frontiers of Pandora será lançado em dezembro. (foto: Divulgação/Ubisoft)

O tão aguardado jogo 'Avatar: Frontiers of Pandora' teve sua data de lançamento anunciada para 7 de dezembro durante o evento Ubisoft Forward na última segunda-feira (12). A publicadora francesa aproveitou a ocasião para apresentar uma demonstração aprofundada do gameplay do jogo de ação em primeira pessoa, que estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S e computadores.





A Ubisoft revelou algumas das principais funcionalidades do jogo, como a possibilidade de jogar a campanha com mais um jogador online e a customização do personagem principal, um membro da espécie alienígena azul Na'vi. O protagonista, sequestrado pelos humanos na infância e separado de seu povo, foi colocado em criogenia durante os eventos do filme 'Avatar' (2009) e acordará 15 anos depois, aproximadamente na época da sequência 'O caminho da água' (2022).





Em 'Frontiers of Pandora', a conexão com o ikran, as criaturas voadoras de Pandora, será fundamental, pois servirão como principal meio de transporte aéreo pela lua. O jogo também dará grande ênfase à ação, oferecendo uma variedade de armas humanas e Na'vi aos jogadores. O objetivo será destruir bases inimigas, permitindo que a natureza se recupere e se regenere.