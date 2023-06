Transformers lidera bilheteria nos EUA, superando Homem-Aranha

677

Transformers: O Despertar das Feras é o sétimo filme da saga. (foto: Divulgação)

Neste último fim de semana, Transformers: O Despertar das Feras conquistou o primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, ultrapassando Homem-Aranha: Através do Aranhaverso. De acordo com os dados divulgados pelos estúdios no domingo (11), o sétimo filme da franquia Transformers faturou 60,5 milhões de dólares, enquanto o longa do Homem-Aranha obteve 55,4 milhões em seu segundo fim de semana.





A Paramount Pictures exibiu O Despertar das Feras em 3.678 salas de cinema, contando com as pré-estreias ocorridas na quinta-feira (8). Apesar da liderança nas bilheterias, o filme enfrentou críticas mistas, recebendo uma avaliação de 52% no site Rotten Tomatoes.





Embora a estreia de 60,5 milhões de dólares possa parecer modesta para uma produção com orçamento de 200 milhões, espera-se que Transformers: O Despertar das Feras obtenha a maior parte de seu faturamento no mercado internacional.





Por outro lado, a bilheteria do Aranhaverso caiu 54%, mas em apenas duas semanas já superou o total doméstico do primeiro filme da série, arrecadando 225,4 milhões de dólares em ingressos. O sucesso fez com que a produção se tornasse a maior da Sony Pictures Animation. Graças às críticas positivas, o filme pode ter um desempenho ainda melhor nas bilheterias.





Em terceiro lugar, ficou A Pequena Sereia, da Disney, com 23 milhões de dólares em seu terceiro fim de semana, sendo exibido em 4.320 cinemas nos Estados Unidos e Canadá. A produção acumula um total de 414,2 milhões de dólares em bilheteria global.





Guardiões da Galáxia - Vol. 3 e Bicho Papão: O Conto ocuparam a quarta e quinta posições, com 7 milhões e 6,9 milhões de dólares, respectivamente. Nas próximas semanas, o verão cinematográfico promete esquentar ainda mais com as estreias de Elementos e The Flash.