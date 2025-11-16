Assine
Inteligência Artificial deixa bruxos de Harry Potter no estilo dos Simpsons

  • Em um desses experimentos, o perfil AI Dreams (@the_ai_dreams) decidiu usar uma inteligência artificial para trazer o mundo dos bruxos para o estilo característico dos personagens amarelos de “Os Simpsons”.
  • Criada por Matt Groening, Os Simpsons estreou nos Estados Unidos em 1989 e tornou-se uma das produções mais duradouras e influentes da televisão. A série é conhecida pelo seu humor satírico, sátira social, e pela sua capacidade de abordar uma variedade de temas de maneira irreverente e inteligente.
  • Veja a seguir como Hermione, Rony, Hagrid, Snape e outros seriam se fossem desenhados por Matt Groening!
  • Harry Potter - Tem cabelo escuro e bagunçado, olhos claros e o famoso óculos redondo. A cicatriz em forma de raio destaca o semblante juvenil e determinado.
  • Harry Potter é o protagonista da série de livros de fantasia de mesmo nome. O jovem bruxo descobre sua verdadeira natureza mágica no seu 11º aniversário, quando recebe uma carta de aceitação para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
  • Hermione Granger - Apresenta cabelos castanhos claros volumosos e expressão atenta. Os traços firmes reforçam inteligência e concentração constantes.
  • Hermione aparece pela primeira vez em
  • Ron Weasley - Tem cabelos ruivos, sardas e expressão amistosa. O semblante transmite leveza e surpresa típica de suas reações.
  • Ron é um bruxo puro-sangue, o sexto filho de Arthur e Molly Weasley. Ele é o melhor amigo de Harry Potter e Hermione Granger e, apesar de um pouco inseguro, está sempre disposto a enfrentar o perigo para proteger seus amigos.
  • Rúbeo Hagrid - Exibe longa barba espessa, cabelos escuros desgrenhados e olhar bondoso. A presença física é ampla e acolhedora.
  • Rúbeo Hagrid é o Guardião das Chaves e dos Terrenos de Hogwarts. Ao longo da série, ele é conhecido sua paixão por criaturas mágicas e seu papel como mentor e amigo próximo de Harry, Ron e Hermione.
  • Nynphadora Tonks - Traz cabelos coloridos e mutáveis, geralmente medianos. O semblante vivo e brincalhão transmite irreverência.
  • Tonks aparece pela primeira vez em
  • Remus Lupin - Tem cabelos curtos e desalinhados, com ar levemente abatido. As olheiras e a expressão cansada reforçam sua delicadeza.
  • Remus Lupin é introduzido no terceiro livro,
  • Severo Snape - Mostra cabelos longos e negros, lisos e caídos ao redor do rosto. O olhar sério e pálido acentua o ar enigmático.
  • Severo Snape é um bruxo complexo e misterioso que desempenha um papel crucial na trama. Snape é apresentado como professor de Poções em Hogwarts e, mais tarde, assume o cargo de professor de Defesa Contra as Artes das Trevas.
  • Dolores Umbridge - Mostra cabelos curtos e ondulados, em tom claro. A expressão rígida combina sorriso forçado e ar de autoridade excessiva.
  • Dolores Umbridge é a antagonista secundária do quinto livro da saga,
  • Bellatrix Lestrange
  • Bellatrix Lestrange é uma bruxa das trevas e uma devota seguidora de Lord Voldemort. Ela é membro dos Black, uma família de bruxos puros-sangues conhecida por suas visões extremistas sobre a pureza do sangue mágico.
  • Lord Voldemort - Apresenta pele pálida, ausência de nariz e olhos intensos. A calvície total realça o semblante frio e ameaçador.
  • O principal vilão da saga é Tom Marvolo Riddle, filho de um bruxo e de uma trouxa. Ele foi criado por sua mãe, que o abandonou quando ele era criança. Ele então foi enviado para Hogwarts, onde foi selecionado para a Sonserina, a casa dos bruxos que são conhecidos por sua ambição e astúcia. Tornou-se Voldemort, o pior bruxo do Mal.
