Imagens de John Lithgow como Dumbledore em série de Harry Potter animam fãs

Em meio à divulgação de novos nomes para a série Harry Potter, a HBO surpreendeu os fãs ao escalar um ator que fez parte dos filmes da saga de magia. Trata-se de Warwick Davis. Divulgação

Ele interpretou Filius Flitwick, professor de Feitiços de Hogwarts. O anão de 1,07 metro vai repetir o mesmo papel. Na vida real, ele nasceu com displasia espondiloepifisária congênita, que causou a sua baixa estatura. Wiki Fandom

A produção da série de TV sobre a saga de magia de Harry Potter está avançando para alegria dos fãs. Imagens das gravações chamam atenção nas redes sociais. Reprodução redes sociais

Assim como ocorreu no.filme original e como aparece no livro, o grandão Hagrid leva Harry ao Beco Diagonal. Os dois caminham em busca da preparação do aluno para Hogwarts. Reprodução de redes sociais

O ator mirim Dominic McLaughlin, que interpreta Potter, aparece nas filmagens ao lado de Nick Frost, que assume o papel de Hagrid. Reprodução de redes sociais

Em agosto de 2025 a produtora definiu os irmãos da família Weasley. Além de Alastair Stout, que já havia sido anunciado como Rony, a família terá Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como Jorge Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley e Gracie Cochrane como Gina Weasley. Divulgação

Alastair?Stout, escalado para interpretar Ron Weasley, terá o primeiro papel significativo na carreira. Até então ele tinha apenas uma participação em um comercial da marca de batatas Albert Bartlett. Divulgação e Reprodução de instagram

A escolha do trio era a maior expectativa dos fãs, que acompanham cada passo da produção da série de TV que vai mostrar a saga do bruxo mais amado do mundo Divulgação

O escocês Dominic McLaughlin foi escolhido para viver Harry Potter na nova série da HBO. Dominic iniciou sua formação artística na Performance Academy Scotland em 2020. Ele participou da montagem de Macbeth no Royal Highland Centre, ao lado de grandes nomes como Ralph Fiennes e Indira Varma. Divulgação e Reprodução de instagram

Arabella Stanton, jovem atriz britânica, foi escolhida para viver Hermione Granger na nova série da HBO. Com participação no teatro, ela já protagonizou Matilda The Musical e Starlight Express no West End londrino. Divulgação e Reprodução de instagram

Além da confirmação de nomes para o elenco, também foi escolhido o trem que será o Expresso de Hogwarts.Trata-se da locomotiva a vapor Wightwick Hall BR 4-6-0 5 MT 6989, pertencente à Quainton Railway Society Ltd., uma entidade de preservação ferroviária que administra o Buckinghamshire Railway Centre . Divulgação

A sociedade não é uma empresa que comercializa transporte a vapor: é um clube/museu voltado à restauração, exibição e operação de material rodante histórico, apoiado em voluntariado e eventos . Oxyman wikimedia commons

Comprada em 1978 pelo Wightwick Hall Restoration Group em nome da Quainton Railway Society, após ter sido resgatada do ferro-velho, foi completamente restaurada e entrou em operação pela primeira vez em março de 2019 como parte do museu . Oxyman wikimedia commons

A locomotiva é verde, diferentemente do trem que aparece nos filmes de Harry Potter no cinema. Mas é bem parecida em termos de estrutura. Divulgação / Warner Bros

Veja agora outros nomes que já foram confirmados para interpretar personagens na série da HBO. Freddo - wikimedia commons

Escolhido entre mais de 30 mil candidatos nas audições globais, o britânico Lox Pratt carrega o peso de suceder Tom Felton como o arquirrival de Harry. Antes de Hogwarts, Pratt chamou a atenção da crítica como Jack Merridew na minissérie "O Senhor das Moscas" da BBC. Divulgação

Ele também tem experiência teatral, tendo passado pelo National Youth Theatre. Jason Isaacs, o Lucius original, disse que o jovem tem garra e carisma suficientes para liderar um esquadrão da Sonserina. Reprodução de Facebook Bastidores

Vencedora do BAFTA por "The IT Crowd" e presença requisitada em dramas como "Rivais" e "Humans", Katherine Parkinson traz ar cômico e autoridade materna à Molly, matriarca dos Weasley. A atriz transita com naturalidade entre a sitcom e o melodrama. Divulgação e Reprodução do Facebook Katherine Parkinson

Entre fãs, a recepção tem sido positiva: muitos apontam que sua veia cômica poderá suavizar momentos de tensão familiar, mantendo intacto o célebre "Not my daughter!" ("Minha filha, não!", em tradução literal) do clímax final. Reprodução do Facebook Katherine Parkinson

Músico, ator de teatro e indicado ao Critics Choice Award por "Genius", Johnny Flynn assume o papel do sinistro Lucius Malfoy. Flynn já contracenou com Jason Isaacs em "O Soldado que Não Existiu" e, segundo o próprio Isaacs, combina voz doce e presença ameaçadora. Divulgação e Reprodução do X @hpharrypotterbr

Conhecido por alternar heróis românticos em "Emma" (2020) e vilões frios em "O Alfaiate" (2024), o britânico promete camadas de vulnerabilidade ao pai de Draco, recriando a tensão entre ambição e medo que só aparece nas páginas dos livros. Reprodução do Youtube Canal BBC Music

Revelação do "Late Late Toy Show" irlandês em 2024, Leo Earley nasceu em Leitrim e ganhou fama nacional ao cantar "The Auld Triangle" com sotaque carregado. Sua autenticidade agora dará vida a Simas Finnigan, o aluno que vive fazendo caldeirões explodirem. Divulgação e Reprodução do X @SiteBastidores4

Earley, que estuda na escola de teatro Gaiety, já é visto como sucessor de atores irlandeses como Domhnall Gleeson. Sua escalação foi celebrada pelo próprio Devon Murray, intérprete original de Seamus, que elogiou o brilho do garoto nas redes sociais. Reprodução do X @SiteBastidores4

A decisão de escalar a italiana Alessia Leoni para reviver Parvati Patil provocou debate imediato sobre representatividade étnica. Leoni fala quatro idiomas e acumula prêmios em festivais de cinema infantil europeus, mas fãs sul-asiáticos criticaram a escolha. Divulgação e Reprodução de Instagram

A HBO defende que a escalação passou por testes abertos e sensibilidade cultural, enquanto especialistas lembram que a polêmica ecoa discussões anteriores sobre color-blind casting (seleção de elenco onde a escolha de atores é feita sem levar em conta a cor da pele) em "Os Anéis do Poder". Reprodução de Instagram

Novata em produções televisivas, Sienna Moosah assume Lilá Brown, a colega de Parvati e primeiro interesse romântico de Ron. Moosah, nascida em Birmingham e filha de mãe paquistanesa e pai britânico, ganhou bolsa na Royal Central School of Speech & Drama após vencer o concurso Monologue Slam 2023. Divulgação e Reprodução de instagram

Produtores destacam seu timing cômico impecável - qualidade essencial para equilibrar o humor de Lavender. A jovem atriz disse enxergar a personagem como símbolo de coragem. Reprodução de Tik Tok

Duplamente premiado com o Laurence Olivier (teatro) e vencedor do Tony por "Ink", Bertie Carvel promete transformar Cornélio Fudge, Ministro da Magia, em figura tragicômica. Carvel é famoso por papéis autoritários - como Rupert Murdoch nos palcos e o vilão Simon Foster em "Doctor Foster". Divulgação e Reprodução de instagram

Críticos evocam sua habilidade de sussurrar ameaças com um sorriso como ideal para mostrar o negacionismo de Fudge frente ao retorno de Voldemort. A presença de um ator de prestígio no posto sinaliza a intenção da HBO de elevar o tom político das tramas ministeriais. Reprodução do Youtube Canal Channel 5

Bel Powley, conhecida por "O Diário de Uma Adolescente" e "The Morning Show", traz nuance à tia de Harry, Petúnia Dursley. A londrina equilibra vulnerabilidade e severidade em papéis complexos, algo fundamental para revelar fissuras na fachada normal dos Dursley. Divulgação e Reprodução do Instagram

Tanto o produtor executivo David Heyman quanto a própria Powley enfatizam que a série trará nuances de abusos silenciosos presentes nos livros, mas suavizados nos filmes. Reprodução do Instagram @belpowley

Vencedor do BAFTA de Melhor Ator por encarnar o humorista Eric Morecambe, Daniel Rigby encarna Vernon (Válter) Dursley, o tio que personifica o preconceito trouxa. Divulgação e Reprodução do Instagram @danielrigbyrigby