Os atores que vão estrelar série de Harry Potter na HBO

A HBO anunciou os jovens atores que interpretarão o trio principal da adaptação para TV da série de livros de J.K. Rowling, Harry Potter.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout foram escalados como Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

Um processo seletivo aberto para os papéis foi anunciado no ano passado, e mais de 30.000 crianças participaram do teste.

A showrunner Francesca Gardiner e o produtor executivo e diretor Mark Mylod declararam em um comunicado que "o talento desses três atores únicos é maravilhoso de se ver, e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a magia deles juntos nas telas".

]Os jovens se juntam a John Lithgow, que interpretará o diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore. Os principais professores da escola são interpretados por Janet McTeer como Minerva McGonagall e Paapa Essiedu como Severo Snape.

Outros atores confirmados na série incluem Nick Frost como o gigante Rúbeo Hagrid, Luke Thallon como o professor Quirino Quirrell e Paul Whitehouse como o zelador Argo Filch.

Mais anúncios sobre o elenco são esperados em breve.

Getty Images Paapa Essiedu, Janet McTeer e Nick Frost interpretarão Severus Snape, Minerva McGonagall e Hagrid

Os três jovens atores que assumem os papéis que foram de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint na série de filmes de enorme sucesso, são relativamente novatos.

O ator escocês McLaughlin faz parte do elenco do filme de comédia Grow (ainda sem nome em português), da Sky, ao lado de Nick Frost e Golda Rosheuvel, e também aparecerá na próxima série de ação e aventura da BBC, Gifted. Já Stanton interpretou Matilda em Matilda: O Musical, em Londres.

A autora dos livros best-sellers, J.K. Rowling, atuará como produtora executiva da série, que a HBO disse ser uma "adaptação fiel" de seus livros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A série de TV, que terá duração de pelo menos uma década, terá mais espaço para explorar os enredos dos livros sem as restrições de tempo do filme.

As filmagens estão previstas para começar no verão no hemisfério norte nos estúdios Warner Bros. Leavesden, no Reino Unido, e a primeira temporada pode estrear já em 2026 na HBO Max.