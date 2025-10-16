Galeria
Série de Harry Potter ganha segundo intérprete para o papel do bruxo; entenda
Afinal, isso permitirá que algumas cenas sejam gravadas ao mesmo tempo, mesmo sem a presença do intérprete principal. A produção, inspirada nos livros de J.K. Rowling, segue em andamento e deve estrear no primeiro semestre de 2027. Foto: Divulgação
Fontes ligadas à série afirmaram que Gaut tem “a cabeleira perfeita e o visual de garoto necessário para viver o Potter jovem”, e que os produtores estão tão satisfeitos com sua semelhança que podem ampliar sua participação nas gravações. Foto: Divulgação
Recentemente, em meio à divulgação de novos nomes para a série, a HBO surpreendeu os fãs ao escalar um ator que fez parte dos filmes da saga de magia. Trata-se de Warwick Davis. Foto: Divulgação
Ele interpretou Filius Flitwick, professor de Feitiços de Hogwarts. O anão de 1,07 metro vai repetir o mesmo papel. Na vida real, ele nasceu com displasia espondiloepifisária congênita, que causou a sua baixa estatura. Foto: Wiki Fandom
A produção da série de TV sobre a saga de magia de Harry Potter está avançando para alegria dos fãs. Imagens das gravações chamam atenção nas redes sociais. Foto: Reprodução redes sociais
Assim como ocorreu no.filme original e como aparece no livro, o grandão Hagrid leva Harry ao Beco Diagonal. Os dois caminham em busca da preparação do aluno para Hogwarts. Foto: Reprodução de redes sociais
O ator mirim Dominic McLaughlin, que interpreta Potter, aparece nas filmagens ao lado de Nick Frost, que assume o papel de Hagrid. Foto: Reprodução de redes sociais
Em agosto de 2025 a produtora definiu os irmãos da família Weasley. Além de Alastair Stout, que já havia sido anunciado como Rony, a família terá Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como Jorge Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley e Gracie Cochrane como Gina Weasley. Foto: Divulgação
Alastair?Stout, escalado para interpretar Ron Weasley, terá o primeiro papel significativo na carreira. Até então ele tinha apenas uma participação em um comercial da marca de batatas Albert Bartlett. Foto: Divulgação e Reprodução de instagram
A escolha do trio era a maior expectativa dos fãs, que acompanham cada passo da produção da série de TV que vai mostrar a saga do bruxo mais amado do mundo. Foto: Divulgação
Como já citado, o escocês Dominic McLaughlin será o responsável por viver Harry Potter na série. Dominic iniciou sua formação artística na Performance Academy Scotland em 2020. Ele participou da montagem de Macbeth no Royal Highland Centre, ao lado de grandes nomes como Ralph Fiennes e Indira Varma. Foto: Divulgação e Reprodução de instagram
Arabella Stanton, jovem atriz britÃ¢nica, foi escolhida para viver Hermione Granger. Com participaÃ§Ã£o no teatro, ela jÃ¡ protagonizou Matilda The Musical e Starlight Express no West End londrino. Foto: DivulgaÃ§Ã£o e ReproduÃ§Ã£o de instagram
Além da confirmação de nomes para o elenco, também foi escolhido o trem que será o Expresso de Hogwarts. Trata-se da locomotiva a vapor Wightwick Hall BR 4-6-0 5 MT 6989, pertencente à Quainton Railway Society Ltd., uma entidade de preservação ferroviária que administra o Buckinghamshire Railway Centre. Foto: Divulgação
A locomotiva é verde, diferentemente do trem que aparece nos filmes de Harry Potter no cinema. Mas é bem parecida em termos de estrutura. Foto: Divulgação / Warner Bros
Veja agora outros nomes que já foram confirmados para interpretar personagens na série da HBO. Foto: Freddo - wikimedia commons
Escolhido entre mais de 30 mil candidatos nas audições globais, o britânico Lox Pratt carrega o peso de suceder Tom Felton como o arquirrival de Harry. Antes de Hogwarts, Pratt chamou a atenção da crítica como Jack Merridew na minissérie "O Senhor das Moscas" da BBC. Foto: Divulgação
-
Ele também tem experiência teatral, tendo passado pelo National Youth Theatre. Jason Isaacs, o Lucius original, disse que o jovem tem garra e carisma suficientes para liderar um esquadrão da Sonserina. Foto: Reprodução de Facebook Bastidores
Vencedora do BAFTA por "The IT Crowd" e presença requisitada em dramas como "Rivais" e "Humans", Katherine Parkinson traz ar cômico e autoridade materna à Molly, matriarca dos Weasley. A atriz transita com naturalidade entre a sitcom e o melodrama. Foto: Divulgação e Reprodução do Facebook Katherine Parkinson
Entre fÃ£s, a recepÃ§Ã£o tem sido positiva: muitos apontam que sua veia cÃŽmica poderÃ¡ suavizar momentos de tensÃ£o familiar, mantendo intacto o cÃ©lebre "Not my daughter!" ("Minha filha, nÃ£o!", em traduÃ§Ã£o literal) do clÃmax final. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Facebook Katherine Parkinson
-
Músico, ator de teatro e indicado ao Critics Choice Award por "Genius", Johnny Flynn assume o papel do sinistro Lucius Malfoy. Flynn já contracenou com Jason Isaacs em "O Soldado que Não Existiu" e, segundo o próprio Isaacs, combina voz doce e presença ameaçadora. Foto: Divulgação e Reprodução do X @hpharrypotterbr
Conhecido por alternar heróis românticos em "Emma" (2020) e vilões frios em "O Alfaiate" (2024), o britânico promete camadas de vulnerabilidade ao pai de Draco, recriando a tensão entre ambição e medo que só aparece nas páginas dos livros. Foto: Reprodução do Youtube Canal BBC Music
Revelação do "Late Late Toy Show" irlandês em 2024, Leo Earley nasceu em Leitrim e ganhou fama nacional ao cantar "The Auld Triangle" com sotaque carregado. Sua autenticidade agora dará vida a Simas Finnigan, o aluno que vive fazendo caldeirões explodirem. Foto: Divulgação e Reprodução do X @SiteBastidores4
-
Earley, que estuda na escola de teatro Gaiety, já é visto como sucessor de atores irlandeses como Domhnall Gleeson. Sua escalação foi celebrada pelo próprio Devon Murray, intérprete original de Seamus, que elogiou o brilho do garoto nas redes sociais. Foto: Reprodução do X @SiteBastidores4
A decisão de escalar a italiana Alessia Leoni para reviver Parvati Patil provocou debate imediato sobre representatividade étnica. Leoni fala quatro idiomas e acumula prêmios em festivais de cinema infantil europeus, mas fãs sul-asiáticos criticaram a escolha. Foto: Divulgação e Reprodução de Instagram
-
A HBO defende que a escalação passou por testes abertos e sensibilidade cultural, enquanto especialistas lembram que a polêmica ecoa discussões anteriores sobre color-blind casting (seleção de elenco onde a escolha de atores é feita sem levar em conta a cor da pele) em "Os Anéis do Poder". Foto: Reprodução de Instagram
-
Novata em produções televisivas, Sienna Moosah assume Lilá Brown, a colega de Parvati e primeiro interesse romântico de Ron. Moosah, nascida em Birmingham e filha de mãe paquistanesa e pai britânico, ganhou bolsa na Royal Central School of Speech & Drama após vencer o concurso Monologue Slam 2023. Foto: Divulgação e Reprodução de instagram
Produtores destacam seu timing cômico impecável - qualidade essencial para equilibrar o humor de Lavender. A jovem atriz disse enxergar a personagem como símbolo de coragem. Foto: Reprodução de Tik Tok
Duplamente premiado com o Laurence Olivier (teatro) e vencedor do Tony por "Ink", Bertie Carvel promete transformar Cornélio Fudge, Ministro da Magia, em figura tragicômica. Carvel é famoso por papéis autoritários - como Rupert Murdoch nos palcos e o vilão Simon Foster em "Doctor Foster". Foto: Divulgação e Reprodução de instagram
-
Críticos evocam sua habilidade de sussurrar ameaças com um sorriso como ideal para mostrar o negacionismo de Fudge frente ao retorno de Voldemort. A presença de um ator de prestígio no posto sinaliza a intenção da HBO de elevar o tom político das tramas ministeriais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Channel 5
Bel Powley, conhecida por "O Diário de Uma Adolescente" e "The Morning Show", traz nuance à tia de Harry, Petúnia Dursley. A londrina equilibra vulnerabilidade e severidade em papéis complexos, algo fundamental para revelar fissuras na fachada normal dos Dursley. Foto: Divulgação e Reprodução do Instagram
-
Tanto o produtor executivo David Heyman quanto a prÃ³pria Powley enfatizam que a sÃ©rie trarÃ¡ nuances de abusos silenciosos presentes nos livros, mas suavizados nos filmes. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @belpowley
-
Vencedor do BAFTA de Melhor Ator por encarnar o humorista Eric Morecambe, Daniel Rigby encarna Vernon (Válter) Dursley, o tio que personifica o preconceito trouxa. Foto: Divulgação e Reprodução do Instagram @danielrigbyrigby
Rigby é elogiado por transitar entre drama (como em "Flowers") e comédia física, atributo que pode tornar Vernon simultaneamente cômico e ameaçador. Foto: Reprodução do Instagram @danielrigbyrigby