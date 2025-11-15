Legado de Alan Rickman, o Snape de Harry Potter, vai a leilão

John Hurt - O ator britânico fez o papel de Olivaras, dono da loja de varinhas mágicas. Sua loja no Beco Diagonal é uma das mais importantes da série. Ele explica a Harry: "A varinha é que escolhe o dono". Morreu de câncer em 2017, três dias após completar 77 anos. Foto: Cena de Harry Potter e a Pedra Filosofal - Divulgação