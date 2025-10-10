Nova série de Harry Potter na HBO: tudo o que já sabemos sobre o elenco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os potterheads tiveram um gostinho do visual da série mais esperada do mundo bruxo. O perfil Wizarding World Direct divulgou fotos inéditas dos bastidores da série de Harry Potter, produzida pela HBO Max.

First look at what seems to be a garden leading to the Quidditch Pitch for the HARRY POTTER TV series



(via ISOIMAGES LTD) pic.twitter.com/ejvcsulvzv — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 9, 2025

A promessa é que a nova produção será uma adaptação fiel dos sete livros, com uma temporada dedicada a cada obra, explorando detalhes que os filmes deixaram de fora.

First look at the Greenhouse in the HARRY POTTER TV series



(via ISOIMAGES LTD) pic.twitter.com/NrbciWh2bm — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 9, 2025

Com lançamento previsto para 2026, a produção executiva conta com a própria autora, J.K. Rowling, garantindo que a visão original da saga seja respeitada. A seguir, reunimos tudo o que já se sabe sobre os atores e atrizes escolhidos para embarcar nesta jornada mágica.

First look at what seems to be a garden leading to the Quidditch Pitch for the HARRY POTTER TV series



(via ISOIMAGES LTD) pic.twitter.com/ejvcsulvzv — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 9, 2025

O novo trio de ouro de Hogwarts

O maior desafio da produção é, sem dúvida, encontrar os novos Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger. Após a imortalização do trio por Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, a responsabilidade dos novos atores é iniciar uma nova era sem viverem à sombra dos antecessores.

A missão ficou a cargo de Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley). O anúncio foi feito em maio de 2025.

Professores e personagens secundários

Outros nomes que já foram divulgados fazem parte do elenco adulto da saga. A HBO Max já divulgou o retorno de Warwick Davis como o Professor Flitwick.

Sirine Saba será a professora Pomona Sprout. Já Richard Durden viverá professor Cuthbert Binns. Bríd Brennan dará vida Papoula Pomfrey; e Leigh Gill interpreta Grampo.

Elijah Oshin será Dino Thomas; Finn Stephens será Vicente Crabbe; William Nash atua como Gregório Goyle. O Dumbledore será vivido por John Lithgow.

Outros nomes anunciados foram Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severo Snape), Nick Frost (Rúbeo Hagrid), Bríd Brennan (Poppy Pomfrey), Louise Brealey (Rolanda Hooch), e Paul Whitehouse (Argus Filch).

O que esperar da nova adaptação

A série promete mergulhar fundo no material original dos livros de J.K. Rowling. Com o formato de longa duração, haverá tempo para explorar tramas secundárias e desenvolver personagens que tiveram pouco espaço nos cinemas. Detalhes sobre a história dos Marotos, a vida familiar dos Dursley e as aulas em Hogwarts devem ganhar mais destaque.

Cada temporada corresponderá a um livro, o que permitirá um ritmo narrativo mais lento e detalhado. Isso significa que os fãs poderão ver momentos icônicos recriados com a profundidade que sempre desejaram. A produção também terá um orçamento elevado, garantindo efeitos visuais de ponta e cenários que transportem o espectador diretamente para o mundo bruxo, desde o Beco Diagonal até os corredores de Hogwarts.

Como a série se conectará com os filmes

Uma dúvida comum entre os fãs é se a nova série terá alguma ligação com os oito filmes da Warner Bros. A resposta é não. O projeto é um recomeço completo, uma nova interpretação da história a partir do zero. O elenco, a direção de arte e a trilha sonora serão totalmente inéditos, criando uma identidade visual e sonora própria.

Essa abordagem permite que a série estabeleça seu próprio cânone visual, sem a necessidade de se prender às escolhas feitas pela equipe dos filmes. Para o público, será a oportunidade de redescobrir uma história familiar sob uma nova perspectiva, com surpresas e abordagens diferentes para momentos e personagens já conhecidos.

Uma das principais histórias fictícias do mundo da literatura e do cinema, a saga Harry Potter reúne momentos recheados de suspense e emoção. Essas cenas foram fundamentais para a narrativa, que foi construída em sete livros e oito filmes. Confira! Montagem Flipar Cena memorável: Morte de Sirius Black - O padrinho do personagem principal era uma pessoa muito próxima e importante para Harry e o convidou para morar com ele. Nada disso aconteceu, pois Bellatrix resolveu matar o primo e deixar a vida de Potter ainda mais dolorosa. Reprodução/ Harry Potter Cena memorável: Funeral de Dumbledore - O diretor de Hogwarts era um mentor e protetor de Harry e sua presença passava segurança de que tudo iria ficar bem. Ver o sábio e poderoso bruxo morrer abalou a todos e a cena do funeral é uma das mais marcantes de toda a série de filmes. Divulgação Cena memorável: Beijo de Rony e Hermione - Os fãs mais românticos de Harry Potter esperaram ( e muito) que os dois se beijassem, porém a espera valeu a pena. A cena consegue transmitir todo o nervosismo e desejo dos dois amigos que por tantos anos ficaram no quase e nas indiretas. Divulgação Cena memorável: Harry vê seus pais no espelho de Ojesed - Ver os pais que nunca conheceu e que faleceram de forma trágica e com o objetivo de salvar a vida do filho. Essa descrição já define como Harry deve ter se sentido ao ver Lilian e Tiago Potter no espelho de Ojesed no primeiro filme. Divulgação Cena memorável: Harry enfim vence Voldemort - Toda a saga gira em torno do vínculo entre Harry e "Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado". Logo, a angústia e o medo que os fãs passam durante todos os filmes se transforma em alívio quando Harry (dado como morto) reage e, enfim, vence o vilão. Reprodução/ Harry Potter Cena memorável: Harry conjura o Patrono - O Feitiço do Patrono é um dos mais famosos dentro do universo de Harry Potter e também um dos mais poderosos. No terceiro filme da saga, Harry usa a magia para se defender e combater os Dementadores, gerando emoção nos fãs ao redor do mundo. Reprodução/ Harry Potter Cena memorável: Casa dos Weasley pegando fogo - A família Weasley sempre foi pobre e sofrida. Por isso, ver o desespero deles ao ver a casa deles pegando fogo e se desmoronando causou comoção a boa parte do público que assistiu a essa cena. Reprodução/ Harry Potter Cena memorÃ¡vel: Harry encontra a CÃ¢mara Secreta - Desde o comeÃ§o do segundo filme a expectativa do pÃºblico era saber o mistÃ©rio que perturbava Hogwarts e onde estava o mal, no caso, o Basilisco. A descoberta da CÃ¢mara trouxe alÃ­vio. PorÃ©m, apenas momentÃ¢neo, pois ainda havia a tensÃ£o para a soluÃ§Ã£o da ameaÃ§a. ReproduÃ§Ã£o/ Harry Potter Cena memorável: Morte de Snape - Severus Snape sempre foi identificado como frio, sombrio e que queria o mal de Harry. Porém, os últimos segundos do bruxo mostram que ele era tinha sentimentos nobres e era muito leal a Dumbledore. Harry passou a conhecê-lo de verdade. Divulgação Cena memorável: O adeus de Dobby - Harry perde um amigo muito querido de forma inesperada e dolorosa. Dobby era um elfo extremamente leal a Harry, muito grato desde que o bruxinho o libertou da escravidão dos Malfoys. Um ser puro, gentil e que deu sua vida para salvar o seu amigo. Divulgação Voltar Próximo

Quando e onde assistir

Para não perder nenhum detalhe sobre a nova jornada em Hogwarts, é importante saber onde acompanhar. A série será um título exclusivo da plataforma de streaming HBO Max.

O lançamento global está previsto para 2026. A data exata ainda não foi divulgada.

O que J.K. Rowling diz sobre a produção?

A participação de J.K. Rowling como produtora executiva é um selo de aprovação que tranquiliza muitos fãs. Em declarações oficiais, ela afirmou que o compromisso da Max em preservar a integridade de seus livros foi fundamental para sua decisão de apoiar o projeto.

Rowling destacou que uma série de televisão de longa duração permitirá um nível de profundidade e detalhe que os filmes, por sua natureza, não conseguiram alcançar. Seu envolvimento direto sugere que a adaptação se manterá fiel ao espírito e à trama dos livros, explorando todas as nuances que fizeram da saga um fenômeno global.

Quais os principais desafios da nova série de Harry Potter?

O maior desafio é, sem dúvida, gerenciar as expectativas de uma base de fãs global e apaixonada. Comparações com os filmes são inevitáveis, especialmente em relação ao elenco original, que marcou uma geração. Superar essa nostalgia e apresentar uma versão que seja, ao mesmo tempo, fiel e inovadora, será a chave para o sucesso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro ponto crítico é a complexidade da produção. Recriar o mundo mágico com a qualidade esperada exige um investimento massivo em efeitos especiais, cenários e figurinos. Manter a coesão e a qualidade ao longo de sete temporadas planejadas também é uma tarefa que demanda um planejamento impecável e uma equipe criativa alinhada.

A série será uma continuação dos filmes?

Não. A produção da HBO será um recomeço completo da saga, adaptando os sete livros de J.K. Rowling do zero. Ela não terá nenhuma conexão com os oito filmes lançados pela Warner Bros. entre 2001 e 2011. O objetivo é criar uma versão nova e independente da história.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



