'Harry Potter': Paapa Essiedu vai fazer o papel que foi de Alan Rickman

A nova série “Harry Potter” (HBO) divulgou ontem parte de seu elenco. O britânico Paapa Essiedu, de 34 anos, foi anunciado como Severo Snape, originalmente vivido por Alan Rickman (1946-2016), personagem emblemático da saga literária.

Paapa despontou após o sucesso da série “Eu posso destruir você” ("I may destroy you"), escrita e estrelada por Michaela Coel. Ele viveu Kwame, melhor amigo da personagem principal, Arabella.



O artista britânico também protagonizou "Projeto Lazarus" (2022), série de ficção científica em que vive George, um viajante do tempo. Essiedu aparece em "Demon: 79" (2023), último episódio da sexta temporada de "Black mirror", em que vive o demônio Gaap, e "Anne Boleyn", minissérie britânica onde viveu o irmão da personagem histórica.

Mais recentemente, esteve em "De volta ao mar" (2024), com Saoirse Ronan, além do terror "Men – Faces do mal" (2022) e "Genie" (2023), com Melissa McCartney. Também chamou a atenção na série "Gangs of London" (2020).

Alan Rickman, que morreu de câncer em 2016, como o professor Snape no filme 'Harry Potter e a Ordem da Fênix' Warner Bros/divulgação

Antes de estrear na televisão e no cinema, Essiedu havia participado de produções da Royal Shakespeare Company, um dos grupos de teatros mais importantes do Reino Unido, que conta com nomes como Ian McKellen, Judi Dench e Simon Russell Beale.

Paapa Essiedu (como Alex Dumani) contracena com Joe Cole (Sean Wallace) na série 'Gangs of London', atração da Starzplay Starzplay/divulgação

Além de participar das produções de "As alegres comadres de Windsor" (2012), "Rei Lear" (2014) e "Romeu e Julieta" (2016), Essiedu fez o personagem-título de "Hamlet", em 2016.

Dumbledore

John Lithgow, ator de “Conclave” e “The Crown”, foi anunciado como Albus Dumbledore, diretor da escola de magia onde Harry Potter estuda. Janet McTeer (“O menu”) será a professora Minerva McGonagall.

Nick Frost (“O caçador e a Rainha do Gelo”) fará o papel de Rubeus Hagrid, jardineiro da escola de magia e protetor de Harry Potter. Luke Thallon será Quirinus Quirrell, um dos antagonistas, e Paul Whitehouse viverá Argus Filch, zelador de Hogwarts.



Quanto aos protagonistas, o casal Ron Weasley e Hermione Granger, a HBO lançou rodada de testes que atraiu mais de 30 mil inscritos. A série começa a ser gravada ainda este ano.