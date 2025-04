Georgie, irmão do Sheldon de 'The Big Bang theory', ganha a própria série

A primeira vez que Georgie Cooper apareceu na TV foi em 2018, na 11ª temporada “The Big Bang theory”. Ele é apresentado como diametralmente oposto ao irmão mais novo, Sheldon (Jim Parsons). Não é conhecido pela inteligência, mas conseguiu fazer fortuna com uma atividade pouco intelectual: vendendo pneus.

A versão infantil dele foi explorada em “Jovem Sheldon” (2017-2024), seriado que mostrava a infância do nerd superdotado e cheio de manias. Mais recentemente, Georgie, papel de Montana Jordan, passou para o primeiro plano em “Georgie e Mandy – Seu primeiro casamento”, cuja primeira temporada se encerra no final deste mês – a segunda já foi confirmada.

A sitcom é centrada no casamento do rapaz com Mandy (Emily Osment). Além da diferença de idade (quando se conhecem, ele tem 17 anos; ela, 29) e dos cuidados com o filho recém-nascido, o casal precisa lidar com a interferência da família, pois mora na casa dos pais dela.

Criador de “The Big Bang theory”, Chuck Lorre diz que a ideia de fazer o “derivado do derivado” do programa foi dos parceiros Steven Molaro e Steve Holland.

“Estávamos trabalhando com Emily e Montana em 'Young Sheldon', e a química deles era inegável”, explica Molaro. “A cada episódio, alguém dizia: 'Eles parecem um show à parte. Então, era bastante óbvio (criar uma série para eles).”

“Georgie e Mandy” é gravada no mesmo espaço físico de “The Big Bang theory” (o Palco 25 dos estúdios da Warner Bros., em Los Angeles), também com plateia acompanhando ao vivo as cenas e servindo de claque.

“Sou muito grata por podermos seguir o mesmo caminho que 'Big Bang' seguiu. É fabuloso”, afirma a atriz Emily Osment.

Montana Jordan diz que mesmo tendo de lidar com a plateia, não mudou a forma como faz o papel. “A única coisa diferente é ouvir a risada ao vivo. É muito bom o feedback instantâneo de todos.”

O ator, que estreou na televisão em “Jovem Sheldon”, conta que segue tentando entender o ofício, mas acredita estar no lugar certo para isso. “Aprendo todos os dias apenas observando esses profissionais e tem sido ótimo.”

Pai de bebê

Na vida real, Montana é pai de bebê de menos de 1 ano, fruto do casamento com a influenciadora Jenna Weeks. “Muitas coisas pelas quais passo na vida real sendo pai me ajudam a reproduzir isso na tela. Há muitos pais jovens neste mundo que podem se identificar com a série”, comenta o ator.

Uma das primeiras dúvidas de quem entra em contato com a série é: por que o subtítulo “Seu primeiro casamento”? Isso significa que haverá outros? O relacionamento de Georgie e Mandy está fadado a acabar?

“Uma das coisas divertidas foi pensar no casal principal que se ama, mas não está entrando nesse casamento nas melhores circunstâncias”, explica o cocriador Steve Holland.

“Eles mal se conheciam. Engravidaram e tiveram um bebê imediatamente. Fizeram muitas coisas erradas. Então o caminho deles não poderia ser fácil.”

A ideia é ficar no ar por bastante tempo, com muitas histórias até que o desfecho seja decretado. Porém, uma decisão, tomada de cara, é que o casal não estará sempre em concordância.

“Já entramos sabendo que as coisas não têm de ir bem para eles o tempo todo, vai haver alguns problemas no caminho. O 'primeiro casamento' do título é apenas uma espécie de brincadeira com esse fato”, comenta.

Para Chuck Lorre, que foi responsável pelos sucessos “Two and a half men” e “Mom”, não há fórmula para saber quando algo vai funcionar. “Você precisa confiar na sua própria resposta”, aconselha.

“Se acha que vale a pena escrever algo em que os personagens são realmente interessantes, pessoas maravilhosas ou terríveis, ou maravilhosamente terríveis, então confie no seu instinto. Porque não há como sondar o mundo inteiro e perguntar: 'Você concorda comigo?'. Então, apenas avance com fé. Mas, sim, é simplesmente aterrorizante”, admite Lorre.



“GEORGIE E MANDY – SEU PRIMEIRO CASAMENTO”

Série em cartaz na plataforma Max. Novos episódios às quintas-feiras.