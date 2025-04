Sessões de 'Um filme Minecraft' geram baderna com pipoca no ar e expulsões

FOLHAPRESS - O que começou como uma simples brincadeira nas redes sociais se transformou em um verdadeiro caos nos cinemas. Sessões do recém-lançado "Um filme Minecraft" têm sido palco de confusão em várias partes do mundo, com público exaltado, gritaria, pipoca jogada para o alto e até expulsões.

O fenômeno tem gerado preocupação entre redes de cinema, que passaram a emitir alertas para tentar conter o comportamento dos espectadores.

A confusão costuma começar sempre no mesmo ponto da exibição: quando Steve, vivido por Jack Black, grita "Chicken jockey!" ao ver um bebê zumbi montado em uma galinha. É o gatilho para que grupos, organizados em plataformas como TikTok, iniciem a baderna: muitos sobem em poltronas, gritam sem parar e jogam alimentos pelo ar. No jogo, encontrar esse personagem é bastante raro.

A situação lembra o que aconteceu em 2022, durante a estreia de "Minions: A origem de Gru", quando adolescentes vestidos com ternos lotaram as salas e causaram tumultos. Agora, o cenário se repete com ainda mais intensidade.

Segundo o jornal The Guardian, diversos cinemas nos EUA e na Europa passaram a reforçar as normas de comportamento nas sessões. Alguns, inclusive, colocaram avisos nas bilheterias e nas entradas das salas, deixando claro que qualquer manifestação considerada desrespeitosa levaria à expulsão imediata do local.

Repercussão

Nas redes sociais, a repercussão tem sido dividida. Enquanto alguns usuários demonstram indignação com a sujeira e a falta de respeito, outros encaram a situação com bom humor e até admiração.

"A gente percebe que está velho quando vê essa cena e só pensa no(a) pobre coitado(a) que vai ter que limpar isso em troca de um salário furreca", comentou o perfil @cs_lekinho. Já @pedrozitto reforçou: "Até hoje eu não entendo a razão de jogar pipoca para cima nos cinemas, é tão cara".

Por outro lado, há quem tenha ficado com inveja da euforia. "Me critiquem, mas isso parece ser muito maneiro. Tenho 22 e nunca cheguei perto de uma experiência frenética assim", escreveu o perfil @oGabrielComenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bilheterias

Mesmo com a polêmica, "Um filme Minecraft" teve uma estreia de sucesso. O longa arrecadou US$ 10,6 milhões em seu primeiro fim de semana nos cinemas, ultrapassando o recorde de estreia de uma adaptação de videogame, que antes pertencia a "Five nights at Freddy's - O pesadelo sem fim", com US$ 10,3 milhões.

Com o sucesso nas bilheterias e o barulho nas redes, a produção se firma como um fenômeno pop. Ainda que às custas de uma dose considerável de confusão nas salas de exibição.