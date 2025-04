Miguel Trajano, de 10 anos, vive personagem que homenageia Silvio Santos

No último dia 8, a novela “A caverna encantada”, exibida pelo SBT/Alterosa, foi ao ar com uma novidade: o personagem Senor, interpretado pelo ator mirim Miguel Trajano, de 10 anos. O garoto chegou ao folhetim para movimentar o Colégio Interno Rosa dos Ventos.



No ar desde julho de 2024, a novela é assinada por Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos. O nome do novo personagem e seu ingresso na trama são homenagem de Íris ao dono do SBT, que se chamava Senor Abravanel, e ao neto deles, filho de Patrícia Abravanel com Fábio Faria, que tem o mesmo nome do avô.

Voltar Próximo



Carisma



Ainda que a história gire em torno de Anna (Mel Summers), matriculada no colégio interno após o pai ser convocado para missão urgente e não ter onde deixá-la, Senor será peça chave da trama. Autodeclarado “rei das brincadeiras”, ele vai enfrentar o problemático Felipe (Gabriel Avellar). Aos poucos, ganha a confiança da turma por sua inteligência e carisma. A peraltice não ofusca o coração bondoso e sincero do garoto.



A presença de Senor afeta alguns personagens. As amigas Lavínia (Juju Penido) e Flora (Sofia Fornazari) se interessam pelo novato e passam a se tratar como rivais. A mal-humorada e intolerante Diretora Norma (Clarice Niskier) desconfia do menino. Ela começa a observar mais de perto o comportamento de Senor, pois as ações dele acabam causando problemas.



“O personagem vai ser uma surpresa na tela”, disse Miguel Trajano ao podcast “CaveCast”, do SBT. “É um personagem que estou gostando muito de fazer”, revelou.



O ator mirim já está na segunda novela. Ele participou do elenco de “A infância de Romeu e Julieta”, também de Íris Abravanel, que terminou em agosto do ano passado. Deu vida a Chilique, que se envolvia em várias confusões ao lado dos amigos Trapaça (Zaira Harue), Fedê (Antonella Dez), Muke (Gabriel Miller) e Dimitri, O Crânio (Samuel Estevan).



Para que Miguel não emendasse um trabalho no outro, o que poderia sobrecarregá-lo, a produção de “A caverna encantada” o reprovou nos primeiros testes de elenco, quando eram preparadas as gravações no Vale do Peruaçu, em Minas Gerais. Miguel tentou os papéis de Felipe, Moisés e Rui.



Posteriormente, a emissora convidou o ator para outra seleção, relacionada à nova etapa da trama.

Os dois personagens de Miguel são levados. “O Chilique era malandro de morro, meio vida louca, 'causava' (nos lugares onde ia). Já o Senor é sapeca também, mas gosta de ajudar as pessoas, coisa que o Chilique nunca fez”, comparou Miguel.



Articulado, o garoto diz que tem 10 anos apenas no RG. “Tenho 95 anos”, brinca. Emulando um adulto, dispara elogios aos colegas de elenco: “Meus melhores amigos lá são o Guilherme (Tavares, que interpreta André) e o Luca (Almeida, que faz Pedro). São baita atores.”



Mesmo se portando como adulto, Miguel faz jus à idade. O ator mirim “de 95 anos” gosta de jogar bola. E, na falta da pelota, finge que está em campo. Chuta o ar, marca gol imaginário e comemora. Numa dessas, quebrou o celular ao bater pênalti com sua bola invisível.



Nota boa



Ao se preparar para entrar no personagem, é à mãe, Carla Trajano, que Miguel recorre. Embora não seja atriz, ela serve como colo reconfortante. Mas não tem moleza. O garoto é cobrado para manter notas boas na escola. Garante que não tira menos de 8 em todas as matérias. “Sou ligado no 220, mas também gosto de estudar. (Para ser ator) tem que ser inteligente”, conclui Miguel.

“A CAVERNA ENCANTADA”

• De segunda a sexta-feira, às 21h05, no SBT/Alterosa.

Os capítulos da novela estão disponíveis na plataforma Disney+.