Francis Hime comemora 60 anos de carreira com novo álbum

O compositor, pianista e maestro Francis Hime chega aos 85 anos e celebra a data lançando o álbum “Não navego pra chegar” (Biscoito Fino). O artista carioca aproveita também para comemorar os 60 anos de carreira. Já nas plataformas digitais, o disco traz 11 faixas inéditas e as participações de Simone, Zélia Duncan, Leila Pinheiro, Olivia Hime, Mônica Salmaso, Ivan Lins, Lenine, Dori Caymmi e Zé Renato.



Além das parcerias com Ivan Lins, Zélia Duncan, Olivia Hime, Zé Renato, Moraes Moreira, Maurício Carrilho e Geraldo Carneiro, duas chamam a atenção. Hime compôs “Infinita” com o escritor, pintor e cartunista mineiro Ziraldo (1933-2024), e “Tempo breve”, com o telenovelista paulista Bráulio Pedroso (1931-1990). Ele conta que o disco é uma produção quase que coletiva, pois tem vários parceiros novos. “Sobretudo, é um tipo de trabalho que quase não fazia. Aliás, fazia esporadicamente, assim como fiz com Chico Buarque de Holanda, em 'Vai passar'”, lembra.



“Além das parcerias desse disco, tenho outras que não deram para entrar nele, porque o repertório ficaria muito longo, mas que devem entrar em um próximo”, acredita Hime. “Convidei vários amigos cantores, pois a ideia era ter mesmo a participação de vários colegas. É um disco que fiz com a produção musical do Paulo Aragão e com vários músicos queridos que tocam sempre em meus shows e discos, como Dirceu Leite, Paulo Aragão, Tadeuzinho, Luciana Rabelo, Hugo Pilger, Maurício Carrilho e César Rabelo". Ele acredita que fará outro volume, pois ainda tem músicas inéditas que ficaram de fora desse novo trabalho.

Hime avisa que a turma que participou do álbum também estará com ele no show de lançamento que será realizado no espaço Viva o Rio, em 25 de maio, com direção de Olivia Hime. “Com exceção do Dori Caymmi e Lenine, todos os outros estarão comigo nesse dia, cantando as canções do disco e também clássicos como 'Atrás da porta', 'Vai passar', 'Trocando em miúdos' e 'Passaredo', entre outros.”



A parceria com Ziraldo foi por causa da peça “Belas figuras”, encenada há cerca de 20 anos. "Ele letrou uma melodia minha que eu havia feito pensando na própria peça”, revela Hime. “Ela até chegou a ser apresentada nesse espetáculo, porém, nunca foi gravada em disco, de modo que estava, de certa forma, inédita. Ele chegou até a me dar alguns poemas para musicar, mas acabei me atendo somente a este mesmo.”



Com o amigo Bráulio Pedroso, Hime conta que não foi uma música feita por encomenda e nem mesmo para algum projeto específico. “Lembro-me que fiz a música antes também e ele letrou em seguida. Lembro-me também que foi uma noite que varou madrugada, quando ficamos nos divertindo e a música saiu, e que até essa gravação desse disco estava inédita. Resolvi lançar agora e Zélia colocou sua bela voz”, revela.



Abre o álbum, a música 'Imaginada', parceria com Ivan Lins. “Ele fez a primeira parte, eu a segunda e a letra é de Olivia Hime, portanto, é uma tríplice parceria, e ficou muito bonita. Eu canto e depois o Ivan canta. Ele também estará no show de lançamento, cantando essa música e 'Minha' (Francis Hime e Ruy Guerra). Aliás, ele gravou essa canção no disco 'Alma musical', e ficou muito bonito, e aí combinamos dele cantar essas duas músicas no show.”



“E tem mais duas parcerias nesse estilo musical, sendo uma com o Maurício Carrilho e Olivia Hime, que é 'Não navego para chegar' que, inclusive dá nome ao disco", ressalta o pianista. "Ele fez primeira parte, eu a segunda e Mônica Salmaso cantou que foi uma beleza. No show, ela cantará essa canção e 'Passaredo'". Quanto à turnê de divulgação do novo trabalho, Hime avisa que, por enquanto, só tem o show do Viva o Rio, porém, a ideia é levar o repertório para o Brasil inteiro.



O disco está sendo lançado também no formato CD e já está rodando nas plataformas digitais. Hime lembra que não vem a BH há muito tempo e diz que já está passando da hora de voltar. “Vamos ver se conseguimos agendar um show no Palácio das Artes, lugar no qual adoro apresentar e que tem uma acústica maravilhosa. Será um enorme prazer voltar a tocar em Minas e cantar para os mineiros.”

“NÃO NAVEGO PARA CHEGAR”

• Disco de Francis Hime, gravado pela Biscoito Fino, com 11 faixas. Disponível nas plataformas digitais