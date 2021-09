Michaela Coel se torna a 1ª mulher negra a ganhar o Emmy de melhor roteiro

Michaela Coel é a primeira mulher negra a ganhar o Emmy por melhor roteiro em minissérie (foto: Rich Fury)



Na noite de domingo (19/09), Michaela Coel fez história no Emmy ao se tornar a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor roteiro de minissérie pela obra britânica “I may destroy you”, da HBO. Michaela também atuou na série como produtora, diretora e protagonista.





A vencedora do Emmy se baseou em experiências pessoais para escrever a trama. Enquanto ainda trabalhava no roteiro da segunda temporada de Chewing Gum, Michaela foi a um bar com um amigo e lá acabou sendo dopada e abusada sexualmente. Sem muitas memórias do ocorrido, a escrita se tornou um refúgio e uma forma de lidar com o trauma.





“I may destroy you” é composta por 12 episódios e acompanha a trajetória de Arabella Essiuedu, uma escritora que se torna um fenômeno entre os jovens. Em uma saída com amigos, a protagonista passa pelo mesmo trauma de Michaela, que interpreta a personagem e empresta a ela toda a carga emocional e profundidade dramática ao papel.



Série "I may destroy you" aborda o trauma pelo abuso sexual (foto: Divulgação: HBO)



A obra aborda principalmente o abuso sexual, o limite entre o consentimento e o abuso, mostrando situações que, muitas vezes, a violência passa batida. Ela mostra a necessidade de refletir sobre o trauma e as dificuldades de lidar com esse tipo de situação.





Além da atuação de Michaela, a série se destaca por diversos motivos. O elenco majoritariamente negro se desprende das produções americanas e entrega a vivência da população negra em Londres, sua cultura e particularidades.

A obra também apresenta personagens LGBTQIA+, a influência das redes sociais nas contemporaneidade, assim como a dualidade delas: refúgios para o usuário ou espaço de ataques. A montagem apresenta cortes rápidos para evidenciar a agilidade da vida nos dias de hoje e valoriza a presença da amizade verdadeira em nossas vidas.