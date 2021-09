Confira os ganhadores nas principais categorias do Emmy

A quarta temporada de "The Crown" arrasou nas categorias de série dramática do Emmy, o Oscar da TV, enquanto "Ted Lasso" brilhou ao conquistar múltiplos prêmios de comédia na noite deste domingo (19) em Los Angeles.



Confira a seguir a lista de ganhadores nas principais categorias do 73º Emmy Awards, o Oscar da televisão, entregues em uma cerimônia presencial depois de dois anos.



- Melhor série dramática -



"The Crown" (Netflix)



- Melhor comédia -



"Ted Lasso" (Apple TV+)



- Melhor ator de drama -



Josh O'Connor, "The Crown"



- Melhor atriz de drama -



Olivia Colman, "The Crown"



- Melhor ator de comédia -



Jason Sudeikis, "Ted Lasso"



- Melhor atriz de comédia -



Jean Smart, "Hacks"



- Melhor ator coadjuvante de série dramática -



Tobias Menzies, "The Crown"



- Melhor atriz coadjuvante de série dramática -



Gillian Anderson, "The Crown"



- Melhor ator coadjuvante de comédia -



Brett Goldstein, "Ted Lasso"



- Melhor atriz coadjuvante de comédia -



Hannah Waddingham, "Ted Lasso"



- Melhor minissérie -



"O Gambito da Rainha" (Netflix)



- Melhor ator de minissérie ou filme para televisão -



Ewan McGregor, "Halston"



- Melhor atriz de minissérie ou filme para televisão -



Kate Winslet, "Mare Of Easttown"



- Melhor ator coadjuvante de minissérie ou filme para televisão -



Evan Peters, "Mare Of Easttown"



- Melhor atriz coadjuvante de minissérie ou filme para televisão -



Julianne Nicholson, "Mare Of Easttown"