Série 'Gangs of London' tem olhar contemporâneo sobre a máfia

Em Gangs of London, Joe Cole e Michelle Fairley interpretam filho e mãe à procura de vingança após o assassinato de patriarca mafioso (foto: STARZPLAY/DIVULGAÇÃO ) ocorrido. Gritos, choros, nada adianta. Ao fundo, uma Londres adormecida assiste ao assassinato. ependurado, de cabeça para baixo, do alto de um prédio, um homem pede clemência a seu executor. Afirma não ter culpa nenhuma em relação ao. Gritos, choros, nada adianta. Ao fundo, uma Londres adormecida assiste ao assassinato.









PEDÓFILO



Dois adolescentes de ascendência cigana da paupérrima periferia de Londres têm uma missão: matar um pedófilo num prédio caindo aos pedaços. O crime encomendado, na verdade, é uma arapuca. Eles foram contratados para assassinar Finn Wallace (Colm Meaney), chefão irlandês do submundo do crime. Só mais tarde ficam sabendo quem era o alvo. Não há mais retorno.





Para vingar a morte do pai, o temperamental Sean (Joe Cole, de Pinky Blinders) exige justiça a qualquer preço – no que é apoiado por sua mãe, Marian (Michelle Fairley, a Catelyn Stark de Game of thrones). Ao lado dos Wallaces está a família Dumani. Braço direito de Finn, Ed Dumani (Lucian Msamati) é o patriarca, pai de Alex (Paapa Essiedu), que dirige o lado comercial dos negócios, e de Shannon (Pippa Bennett-Warner), decoradora que tenta levar uma vida independente e dentro da legalidade.





No funeral de Finn, todas as famílias do crime se reúnem. Paquistaneses, russos e albaneses devem prestar suas homenagens ao chefão, ainda que o pensamento geral seja “rei morto, rei posto”. Sabem que Sean não tem a mesma experiência nem inspira confiança como o pai. A guerra é iminente. Em meio a tantos personagens ainda surge um “soldado” que busca ascender no submundo, Elliot (Sope Dirisu), tentando ganhar a confiança dos Wallaces.





O episódio-piloto é como um longa-metragem, apresentando esse cenário. Com muitas externas, personagens indo e vindo (os estrangeiros falando em sua própria língua) e sequências de luta, Gangs of London é dinamite pura. Mas tem lá seu lado família, já que são elas a gênese das produções de Máfia.





“No fundo, a série é sobre família e lealdade. Adoro isso, porque ela poderia muito facilmente não ser, dada a intensa violência, mas com cenas cujas lutas parecem uma dança. Diante disso, acho a série muito acessível, pois todos nós temos família, da forma como cada uma pode ser. Há um balanço entre as cenas dramáticas e de ação”, comenta a atriz Pippa Bennett-Warner.





CENÁRIO



Inglesa de ascendência jamaicana, ela vê Londres como personagem. “Uma das razões pelas quais me interessei pelo projeto, já que nunca tinha feito nada do gênero, foi justamente porque ela representa Londres, uma cidade multicultural e cosmopolita. Você vê vários atores falando em sua língua natal, o que geralmente não acontece nas séries, pois todos falam em inglês. Isso foi muito bom, já que somos todos muito diferentes.”





Foram nove meses para que a primeira temporada fosse realizada. Lançada no Reino Unido e nos Estados Unidos em abril e bem cotada na imprensa especializada, Gangs of London já garantiu a segunda temporada. De acordo com Pippa, as gravações deverão começar no primeiro semestre de 2021.





GANGS OF LONDON

. Nove episódios

. Estreia domingo (15), na Starzplay

. Será lançado um novo episódio por domingo