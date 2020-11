Joe Biden, o 'astro' de 'Parks and recreation' e 'Law & Order'

Mariska Hargitay eJoe Biden em Law & Order (foto: NBC/DIVULGAÇÃO) aprendiz. Agora que Joe Biden vai dar as cartas, vale lembrar que o presidente eleito dos EUA já fez algumas participações em séries. Até 'ser demitido' da Casa Branca, Donald Trump demitiu dezenas de executivos entre 2005 e 2015, período em que comandou O. Agora que Joe Biden vai dar as cartas, vale lembrar que o presidente eleito dos EUA já fez algumas participações em séries.









Leslie conheceu Biden na quinta temporada. Os dois voltaram a se encontrar no final da série, quando Leslie e Ben se mudaram para Washington, tornaram-se amigos do casal Biden e são convidados para uma noite de jogo com Jill e Joe, para desespero do vice.





Biden também “atuou” em Law & Order: Special Victims Unit. Em episódio da 18ª temporada, faz discurso ao lado de Olivia Benson (Mariska Hargitay). Na sala cheia de policiais, ele afirma: “O maior abuso de poder é o estupro. Uma mulher leva muito tempo para se curar”.





. LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT

Da 11ª à 21ª temporadas estão disponíveis na Universal+. Biden surge no segundo episódio da 18ª temporada





. PARKS & RECREATION

Sete temporadas disponíveis na Amazon Prime Video. Biden está no sétimo episódio da quinta temporada e no 12º da sétima temporada