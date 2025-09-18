Linha Harry Potter x QDB: o que é magia e o que é cilada na coleção de make
Quem Disse, Berenice? retoma coleção temática do universo bruxo mais famoso do mundo, com novidades e muita mágica
Atendendo aos pedidos dos fãs, a Quem Disse, Berenice? trouxe de volta, em 2025, a coleção inspirada no universo Harry Potter. A parceria com a Warner Bros. vem em edição limitada e promete conquistar tanto quem já conhece a saga quanto quem busca itens de maquiagem e perfumaria com uma pegada mágica.
A edição limitada traz de volta clássicos como a Palette Bem-Vindo à Hogwarts, o Body Splash Expresso de Hogwarts e os famosos balms da Honeydukes, além de novidades, como os hidratantes iluminadores inspirados nas aulas de Herbologia e Feitiços.
A coleção mistura embalagens temáticas — algumas mais discretas, outras verdadeiras peças de colecionador — com fórmulas que equilibram brilho, fragrância e praticidade. O Estado de Minas recebeu as novidades e analisa, aqui, o que realmente vale a pena.
Kit de Pincéis Varinhas
O kit traz quatro pincéis inspirados nas varinhas de Harry, Hermione, Rony e Dumbledore. Visualmente, são encantadores e chamam a atenção em qualquer penteadeira. Mas, na prática, o kit deixa a desejar: apenas o pincel de esfumar e o de aplicar sombras apresentam boa performance.
O pincel de blush tem poucas cerdas, dificultando a aplicação uniforme, e o de côncavo é grande demais para proporcionar a precisão prometida. Vale como peça de coleção e decoração, mas não como investimento em funcionalidade, ainda mais considerando que a QDB já oferece pincéis com qualidade superior fora da linha Harry Potter.
Vale a pena?
O kit de Pincéis Varinhas custa R$ 89,90. Para fãs e colecionadores, é irresistível. Até mesmo o preço está dentro do esperado para uma edição comemorativa.
No entanto, para quem busca performance, existem opções melhores e mais baratas na própria marca. O Kit de Pincéis Tudão, com cinco itens, está sendo vendido por R$ 79,90 e entrega bem mais. Para quem quer bons pincéis gastando pouco, há boas opções, como a Miss Frandy e a Macrilan.
Loção hidratante iluminadora corporal Aula de Feitiços
Pensado para deixar a pele com glow mágico, o hidratante corporal entrega partículas prateadas que realmente iluminam e fixam na pele, sem transferir. A fragrância é floral adocicada, agradável e jovem.
A textura é leve e de rápida absorção, deixando a pele macia, mas sem hidratação intensa. Isso faz dele mais um iluminador corporal perfumado do que um creme de tratamento. A fórmula traz glicerina, manteiga de karité e silicones, que ajudam no toque sedoso, mas aposta mesmo no brilho.
A embalagem é em bisnaga, prática e bonita, mas possui poucos elementos do mundo bruxo.
Vale a pena?
A loção é excelente para festas, eventos ou para quem gosta de pele iluminada no dia a dia, mas não substitui um bom hidratante nutritivo em épocas de tempo seco ou para quem tem a pele seca ou ressecada.
A embalagem com 180 ml custa R$ 39,90 — dentro da faixa de preço de produtos do tipo no portfólio da marca. O cheiro é bem agradável e a performance é boa, valendo a pena tanto para fãs quanto para quem quer um toque de brilho.
Body splash Expresso de Hogwarts
Com embalagem que remete ao Expresso de Hogwarts, o body splash é um dos destaques da coleção. A fragrância é descrita como floriental gourmand: abre com notas frutadas de framboesa e blackberries, ganha corpo floral com jasmim e muguet e fecha com fundo abaunilhado e amadeirado.
Na prática, é um perfume adocicado, confortável e aconchegante. A fixação é moderada, durando algumas horas, o que é esperado de um splash. Entre os ingredientes, chamam atenção os óleos cítricos, que dão frescor, mas podem aumentar a fotossensibilidade se aplicados antes da exposição solar.
Vale a pena?
A Quem Disse, Berenice? fez bonito quanto à fragrância, com uma boa opção de body splash — que é a sensação da perfumaria. É uma ótima alternativa para quem ama perfumes doces e quer uma opção mais acessível e divertida.
O body splash custa R$ 66,90, e vários clientes já estão fazendo estoques para depois que a coleção esgotar.
Balms labiais Honeydukes
Inspirados nos doces icônicos da Honeydukes, os balms são um dos produtos mais fofos da coleção. A embalagem azul escura, com elementos dourados, é discreta, mas charmosa. Isso quer dizer que não é o produto que mais grita Harry Potter, mas dá um toque especial na bolsa dos potterheads.
As novas cores Lesmas de Geleia (avermelhado suave) e Penas Açucaradas (rosa delicado) têm efeito translúcido, perfeito para o dia a dia. A fórmula combina óleos vegetais, como o de mamona, e ceras naturais, garantindo hidratação e maciez. Contém ainda vitamina E, antioxidante importante.
Um ponto de atenção é a presença de perfume e BHT, um antioxidante controverso. Porém, na prática, o produto entrega boa performance, além de se destacar pela praticidade do formato em bastão — diferente de outros balms da marca.
Vale a pena?
Os balms são um dos produtos mais usáveis da coleção, perfeitos para dar um toque de cor no dia a dia, mesmo fora do contexto Harry Potter. Eles custam a partir de R$ 49,90 — o que é um pouco mais caro que outros produtos da categoria, mas a performance é boa e vale a pena.
Hidratante iluminador facial Aula de Herbologia
Esse é o lançamento que mais divide opiniões. Com textura fluida verde, o hidratante facial tem efeito matte e toque seco, funcionando quase como um primer iluminador.
A fórmula traz glicerina, propanodiol e extratos vegetais, como aloe vera, chá-da-índia e erva-doce, que ajudam na hidratação leve e na sensação refrescante. Além disso, contém poliglutamato de sódio, ativo hidratante semelhante ao ácido hialurônico.
Nos testes, realmente deixou a pele mais aveludada, reduziu a aparência dos poros e ajudou na fixação da maquiagem. Por outro lado, quem tem pele seca pode sentir falta de nutrição.
Vale a pena?
O hidratante é excelente como pré-make e funciona bem em peles oleosas. No entanto, pode não ser suficiente para quem quer um boost de hidratação ou tem a pele seca e ressecada. A presença de fragrância é um alerta para quem tem a pele sensível.
A embalagem tem 110 ml e custa R$ 72,90.
Delineadores Expecto Patronum & Expelliarmus
Com embalagem que imita uma caneta tinteiro de pena, os delineadores são um charme absoluto. A ponta pincel é fina e flexível, fácil de manusear até para iniciantes.
As cores são intensas: o prata tem efeito holográfico e o dourado puxa para um cobre sofisticado. A duração é boa, resistindo até sete horas sem borrar. A fórmula é leve, com base aquosa e pigmentos minerais (mica e dióxido de titânio) combinados a conservantes seguros, sem causar desconforto nos olhos.
O brilho não é cegante nem digno de uma drag queen. No entanto, é um brilho fofo para o dia a dia, que funciona bem para detalhes ou looks mais descontraídos.
Vale a pena?
Os delineadores estão entre os melhores produtos da coleção. Entregam tanto conceito quanto performance, além de a embalagem ser um mimo.
Cada delineador custa R$ 59,90. O preço é semelhante ao da Contém 1g, com o diferencial de uma embalagem muito fofa.
Iluminador cremoso O Pomo de Ouro
Aqui está o verdadeiro tesouro da linha. A embalagem dourada, com espelho interno, lembra uma joia colecionável e poderia facilmente passar por um produto de luxo.
O iluminador em si tem textura amanteigada, que desliza fácil e se funde à pele. O tom rosado, com micropartículas, ilumina de forma delicada e pode até ser usado como blush luminoso em peles claras. A fórmula combina pigmentos minerais com silicones, que garantem fixação e espalhabilidade, além de vitamina E, antioxidante que ajuda na proteção da pele.
Apesar de ser lindo, não é um iluminador que nunca foi visto — mas a embalagem especial faz tudo valer a pena, especialmente para os fãs.
Vale a pena?
Sem dúvidas, é o grande favorito da coleção. Une estética, qualidade e uma experiência realmente mágica. Ele custa R$ 79,90, preço que pode ser alto para um iluminador, mas passa a valer a pena pelo conjunto da obra.