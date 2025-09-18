Linha Harry Potter x QDB: o que é magia e o que é cilada na coleção de make

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Atendendo aos pedidos dos fãs, a Quem Disse, Berenice? trouxe de volta, em 2025, a coleção inspirada no universo Harry Potter. A parceria com a Warner Bros. vem em edição limitada e promete conquistar tanto quem já conhece a saga quanto quem busca itens de maquiagem e perfumaria com uma pegada mágica.

A edição limitada traz de volta clássicos como a Palette Bem-Vindo à Hogwarts, o Body Splash Expresso de Hogwarts e os famosos balms da Honeydukes, além de novidades, como os hidratantes iluminadores inspirados nas aulas de Herbologia e Feitiços.

A coleção mistura embalagens temáticas — algumas mais discretas, outras verdadeiras peças de colecionador — com fórmulas que equilibram brilho, fragrância e praticidade. O Estado de Minas recebeu as novidades e analisa, aqui, o que realmente vale a pena.

Kit de Pincéis Varinhas

O kit traz quatro pincéis inspirados nas varinhas de Harry, Hermione, Rony e Dumbledore. Visualmente, são encantadores e chamam a atenção em qualquer penteadeira. Mas, na prática, o kit deixa a desejar: apenas o pincel de esfumar e o de aplicar sombras apresentam boa performance.

O pincel de blush tem poucas cerdas, dificultando a aplicação uniforme, e o de côncavo é grande demais para proporcionar a precisão prometida. Vale como peça de coleção e decoração, mas não como investimento em funcionalidade, ainda mais considerando que a QDB já oferece pincéis com qualidade superior fora da linha Harry Potter.

Vale a pena?

O kit de Pincéis Varinhas custa R$ 89,90. Para fãs e colecionadores, é irresistível. Até mesmo o preço está dentro do esperado para uma edição comemorativa.

No entanto, para quem busca performance, existem opções melhores e mais baratas na própria marca. O Kit de Pincéis Tudão, com cinco itens, está sendo vendido por R$ 79,90 e entrega bem mais. Para quem quer bons pincéis gastando pouco, há boas opções, como a Miss Frandy e a Macrilan.

Novos produtos da linha Harry Potter Divulgação

Loção hidratante iluminadora corporal Aula de Feitiços

Pensado para deixar a pele com glow mágico, o hidratante corporal entrega partículas prateadas que realmente iluminam e fixam na pele, sem transferir. A fragrância é floral adocicada, agradável e jovem.

A textura é leve e de rápida absorção, deixando a pele macia, mas sem hidratação intensa. Isso faz dele mais um iluminador corporal perfumado do que um creme de tratamento. A fórmula traz glicerina, manteiga de karité e silicones, que ajudam no toque sedoso, mas aposta mesmo no brilho.

A embalagem é em bisnaga, prática e bonita, mas possui poucos elementos do mundo bruxo.

Vale a pena?

A loção é excelente para festas, eventos ou para quem gosta de pele iluminada no dia a dia, mas não substitui um bom hidratante nutritivo em épocas de tempo seco ou para quem tem a pele seca ou ressecada.

A embalagem com 180 ml custa R$ 39,90 — dentro da faixa de preço de produtos do tipo no portfólio da marca. O cheiro é bem agradável e a performance é boa, valendo a pena tanto para fãs quanto para quem quer um toque de brilho.

Body splash Expresso de Hogwarts

Com embalagem que remete ao Expresso de Hogwarts, o body splash é um dos destaques da coleção. A fragrância é descrita como floriental gourmand: abre com notas frutadas de framboesa e blackberries, ganha corpo floral com jasmim e muguet e fecha com fundo abaunilhado e amadeirado.

Na prática, é um perfume adocicado, confortável e aconchegante. A fixação é moderada, durando algumas horas, o que é esperado de um splash. Entre os ingredientes, chamam atenção os óleos cítricos, que dão frescor, mas podem aumentar a fotossensibilidade se aplicados antes da exposição solar.

Vale a pena?

A Quem Disse, Berenice? fez bonito quanto à fragrância, com uma boa opção de body splash — que é a sensação da perfumaria. É uma ótima alternativa para quem ama perfumes doces e quer uma opção mais acessível e divertida.

Um fã de Harry Potter causou uma confusão recentemente, num hotel em Leicestershire, no Reino Unido. É que ele estava com uma varinha de Harry Potter e alguém achou que era um facão. JThomas wikimedia commons A polícia britânica foi chamada e, ao constatar que o objeto era brinquedo inspirado na saga de magia, um policial chegou a brincar postando nas redes sociais que não havia nenhum Voldemort no local ( refeindo-se ao Bruxo do Mal da saga) autor Prométhée33 wikimedia commons As varinhas são o ponto alto do comércio baseado na obra de J.K.Rowling , sucesso mundial. E tudo que envolve a saga interessa aos fãs. No Beco Diagonal, Diagon Alley, ficam as lojas que vendem todo tipo de artefato bruxo. Divulgação Criar os cenários da saga de Harry Potter para o cinema com base nas ideias da autora J.K.Rowling foi algo desafiador e inspirador para o diretor de arte Stuart Craig. reprodução youtube Universal É dele a criatividade para que o imaginário se tornasse algo visual e instigante tanto nos filmes de Harry Potter como no parque temático da Universal, na Flórida. reprodução wikifandom O FLIPAR mostra os cenários criados para esta saga espetacular. Craig declarou que as lojas ficam propositalmente um pouco inclinadas, como se estivessem despencando. divulgação Viagem e Turismo Na saga de Harry Potter, os bruxos novatos - e o próprio público - são apresentados ao universo fantástico da magia a partir justamente do primeiro lugar que reúne os bruxos: o Beco Diagonal. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions Ali ficam os estabelecimentos comerciais onde é possível comprar todo tipo de objeto necessário, além de restaurante, banco e hospital. reprodução Streetview Caldeirão Furado - O restaurante é a porta de entrada para o beco. divulgação disneypoint No bar, paredes são ligadas por vigas de madeira e existem altas janelas góticas. As mesas grandes de madeira ficam sob grandes esferas de ferro com luminárias. O efeito rústico de pedra se completa por quadros arrumados de forma caótica nas paredes. divulgação eater Empório das Corujas - Na loja das corujas, os bruxos podem escolher aquelas que fariam a função de correio e também de companheira. reprodução HarryPotter wiki Edwiges (ou Hedwig, no original) é a coruja escolhida por Harry. É da espécie coruja nevada, típica do Ártico. reprodução HarryPotter wiki Banco Gringotes - O banco onde os bruxos guardam dinheiro é protegido por um dragão no alto do prédio. Como é mágico, olhando por fora não se imagina a imensidão do banco por dentro. divulgação amino A parte interna do banco é sofisticada, com grandes colunas de mármore. O cenário é harmonioso, com lustres, luminárias e bancadas para atendimento, feito por duendes. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions Para buscar o dinheiro há um caminho de labirinto que requer espírito aventureiro até o depósito onde ficam guardadas as moedas de metal: nuques, sicles e galeões. Um longo percurso de carrinho sobre trilhos. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions Olivaras - A loja mais tradicional de varinhas. Craig criou uma loja rica em detalhes, com clima escuro, de sombras. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions A mobília de madeira foi pintada com efeito de ébano. Tinta preta sobre carvalho, esfregada para que grânulos aparecessem dando aspecto ainda mais antigo ao local. reprodução harrypotter wiki Floreios e Borrões - A loja onde os bruxos adquirem livros para estudo em Hogwarts e também para entretenimento. reprodução harrypotter wiki Craig criou um cenário tortuoso em que livros formam espirais impossíveis de existir pelas leis da física do mundo dos trouxas (não bruxos). Só ali mesmo! divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions Hospital St Mungus - Ambiente sóbrio, limpo, com luz natural penetrando pelas janelas, propício ao tratamento dos bruxos que sofrem acidentes ou são acometidos por alguma enfermidade. reprodução escolatribruxawiki Quidditch - É a loja que vende os artigos para a disputa do quadribol, inclusive para o badalado torneio tribruxo. A loja tem vestimentas e acessórios. reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter Insight Editions E a maior sensação, sonho de consumo dos bruxos, e que Harry ganha de presente da professora Minerva, é a vassoura Nimbus 2000. Vassoura de última linha, rápida e eficaz. reprodução disney Gemialidades Weasley - A loja dos irmãos gêmeos que se rebelaram contra professores e montaram seu próprio negócio. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions A loja tem um monte de criações bizarras e divertidas, como as pastilhas vomitativas. Com propaganda bem convincente. reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter O jeito extrovertido dos irmãos fez com que Craig criasse um cenário mais claro e colorido, com texturas e cores vibrantes que combinam com as invenções surpreendentes da dupla. divulgação househogwarts Voltar Próximo

O body splash custa R$ 66,90, e vários clientes já estão fazendo estoques para depois que a coleção esgotar.

Balms labiais Honeydukes

Inspirados nos doces icônicos da Honeydukes, os balms são um dos produtos mais fofos da coleção. A embalagem azul escura, com elementos dourados, é discreta, mas charmosa. Isso quer dizer que não é o produto que mais grita Harry Potter, mas dá um toque especial na bolsa dos potterheads.

As novas cores Lesmas de Geleia (avermelhado suave) e Penas Açucaradas (rosa delicado) têm efeito translúcido, perfeito para o dia a dia. A fórmula combina óleos vegetais, como o de mamona, e ceras naturais, garantindo hidratação e maciez. Contém ainda vitamina E, antioxidante importante.

Um ponto de atenção é a presença de perfume e BHT, um antioxidante controverso. Porém, na prática, o produto entrega boa performance, além de se destacar pela praticidade do formato em bastão — diferente de outros balms da marca.

Vale a pena?

Os balms são um dos produtos mais usáveis da coleção, perfeitos para dar um toque de cor no dia a dia, mesmo fora do contexto Harry Potter. Eles custam a partir de R$ 49,90 — o que é um pouco mais caro que outros produtos da categoria, mas a performance é boa e vale a pena.

Hidratante iluminador facial Aula de Herbologia

Esse é o lançamento que mais divide opiniões. Com textura fluida verde, o hidratante facial tem efeito matte e toque seco, funcionando quase como um primer iluminador.

A fórmula traz glicerina, propanodiol e extratos vegetais, como aloe vera, chá-da-índia e erva-doce, que ajudam na hidratação leve e na sensação refrescante. Além disso, contém poliglutamato de sódio, ativo hidratante semelhante ao ácido hialurônico.

Nos testes, realmente deixou a pele mais aveludada, reduziu a aparência dos poros e ajudou na fixação da maquiagem. Por outro lado, quem tem pele seca pode sentir falta de nutrição.

Vale a pena?

O hidratante é excelente como pré-make e funciona bem em peles oleosas. No entanto, pode não ser suficiente para quem quer um boost de hidratação ou tem a pele seca e ressecada. A presença de fragrância é um alerta para quem tem a pele sensível.

A embalagem tem 110 ml e custa R$ 72,90.

Delineadores Expecto Patronum & Expelliarmus

Balms labiais e delineadores Divulgação

Com embalagem que imita uma caneta tinteiro de pena, os delineadores são um charme absoluto. A ponta pincel é fina e flexível, fácil de manusear até para iniciantes.

As cores são intensas: o prata tem efeito holográfico e o dourado puxa para um cobre sofisticado. A duração é boa, resistindo até sete horas sem borrar. A fórmula é leve, com base aquosa e pigmentos minerais (mica e dióxido de titânio) combinados a conservantes seguros, sem causar desconforto nos olhos.

O brilho não é cegante nem digno de uma drag queen. No entanto, é um brilho fofo para o dia a dia, que funciona bem para detalhes ou looks mais descontraídos.

Vale a pena?

Os delineadores estão entre os melhores produtos da coleção. Entregam tanto conceito quanto performance, além de a embalagem ser um mimo.

Cada delineador custa R$ 59,90. O preço é semelhante ao da Contém 1g, com o diferencial de uma embalagem muito fofa.

Iluminador cremoso O Pomo de Ouro

Aqui está o verdadeiro tesouro da linha. A embalagem dourada, com espelho interno, lembra uma joia colecionável e poderia facilmente passar por um produto de luxo.

O iluminador em si tem textura amanteigada, que desliza fácil e se funde à pele. O tom rosado, com micropartículas, ilumina de forma delicada e pode até ser usado como blush luminoso em peles claras. A fórmula combina pigmentos minerais com silicones, que garantem fixação e espalhabilidade, além de vitamina E, antioxidante que ajuda na proteção da pele.

Iluminador cremoso Divulgação

Apesar de ser lindo, não é um iluminador que nunca foi visto — mas a embalagem especial faz tudo valer a pena, especialmente para os fãs.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vale a pena?

Sem dúvidas, é o grande favorito da coleção. Une estética, qualidade e uma experiência realmente mágica. Ele custa R$ 79,90, preço que pode ser alto para um iluminador, mas passa a valer a pena pelo conjunto da obra.