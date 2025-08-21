BT Vinyl: Bruna Tavares lança batom de longa duração com efeito gloss

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O mercado da beleza nacional acaba de ganhar um lançamento inovador. A Linha Bruna Tavares apresentou o BT Vinyl, primeiro batom líquido com acabamento vinílico espelhado e promessa de até 16 horas de duração desenvolvido no Brasil.

A proposta é unir brilho intenso, alta fixação e conforto – uma combinação que raramente aparece junta. A novidade está disponível em seis cores:

Laura: marrom com fundo malva frio;

Lívia: marrom com fundo rosa queimado;

Juliana: marrom neutro atemporal;

Sara: vermelho red carpet, clássico e marcante;

Diana: vermelho cereja com frescor vibrante;

Morgana: cereja escuro elegante.

O Estado de Minas recebeu e testou o lançamento para avaliar se ele cumpre o que promete. Saiba mais a seguir:

Fórmula

Um dos grandes diferenciais do BT Vinyl está na fórmula. A composição é rica em silicones de alta performance, responsáveis pelo efeito vinílico e pela longa duração, mas surpreende por incluir ativos de skincare, algo incomum em batons desse tipo.

Entre os ingredientes estão esqualano, niacinamida, manteiga de karité e óleo de jojoba, que ajudam a manter os lábios hidratados e confortáveis durante o uso. Além disso, a presença de acetato de tocoferila (vitamina E) garante ação antioxidante.

Outro ponto positivo: o BT Vinyl não contém álcool – substância que costuma aparecer em produtos de secagem rápida, mas que pode ressecar e causar desconforto em lábios sensíveis.

Como funciona?

Por se tratar de uma fórmula inovadora, o BT Vinyl tem um modo de uso específico. Antes da aplicação, é necessário agitar a embalagem por pelo menos cinco segundos para misturar os componentes. O frasco vem com uma mola interna para facilitar essa etapa.

O aplicador é preciso, mas só encaixa de uma forma específica, o que pode atrapalhar quem tem pressa. A textura líquida é fácil de espalhar, não escorre e entrega cobertura uniforme já na primeira camada.

Após aplicar, é importante não friccionar os lábios até a secagem completa. E aqui vai um alerta: a secagem é lenta, justamente porque não há álcool na composição. Uma boa dica é aplicar o batom antes de começar a maquiagem. Quando o look estiver pronto, o BT Vinyl estará seco e com o brilho vinílico impecável.

Durante as primeiras horas, o efeito espelhado é intenso e sofisticado. Com o passar do tempo, o brilho diminui, dando lugar a um acabamento mate confortável. A cobertura é resistente: não transfere para guardanapos ou taças, e não mancha copos.

Cores do BT Vinyl Redes sociais

A partir de 8 horas de uso, é possível notar desgaste na parte interna dos lábios, especialmente após refeições. Para remover completamente, é necessário um demaquilante.

Vale a pena?

O BT Vinyl chega ao mercado por R$ 69,90 no site da marca. Um produto similar é o Super Stay Vinyl Ink, da Maybelline, que custa cerca de R$ 80 e traz 18 opções de cores. A reportagem não testou esse batom.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, analisando as fórmulas, o batom de Bruna Tavares sai na frente em nutrição e conforto, graças aos ativos hidratantes e antioxidantes. Para quem busca brilho vinílico aliado à longa duração e não se importa em esperar um pouco mais para a secagem, o BT Vinyl é uma aposta certeira – e marca um passo importante para inovações na maquiagem brasileira.