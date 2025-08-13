Modela e fixa: a cera em stick da Kiss New York vale o investimento?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem nunca fez um rabo de cavalo e ficou com os fios arrepiados na parte de cima do cabelo? Ou tentou domar baby hairs ou alinhar penteados? Pensando nisso, a Kiss New York lançou a Cera em Stick Edge Fixer, um produto multifuncional que promete fixação duradoura, sem brilho excessivo e com acabamento natural.

A promessa da marca é ousada: fixação duradoura por até 24 horas, acabamento semi-matte, nada de resíduos e fórmula pensada especialmente para cabelos cacheados e crespos – apesar de funcionar em todos os tipos de fio. Tudo isso com um combo de ingredientes como biotina e manteiga de karité, que tratam enquanto modelam. E ainda disponível em duas versões, a tradicional e a peach, com cheirinho de pêssego.

Parece mágica, mas será que funciona? O Estado de Minas recebeu e testou o produto.

Fórmula

Além de estilizar, a Edge Fixer aposta em ativos que cuidam da saúde dos fios enquanto modela. A fórmula conta com Biotina (Vitamina B7), reconhecida por fortalecer o cabelo e estimular o crescimento saudável, e Manteiga de Karité, que oferece nutrição intensa e ajuda a manter a hidratação natural.

Outros ingredientes em destaque são o óleo de rícino e o óleo de oliva, dois emolientes potentes que selam as cutículas, reduzem o frizz e protegem o cabelo das agressões externas. A combinação de ceras vegetais e sintéticas — como a cera de carnaúba e cera microcristalina — garante a estrutura firme e maleável do produto, permitindo que ele modele sem endurecer os fios.

Apesar da presença de petrolato, ingrediente comum em produtos de alta fixação, a fórmula não é oleosa e não deixa sensação pegajosa. Outro ponto positivo é que o produto é vegano, ou seja, livre de ingredientes de origem animal e não testado em animais, o que agrega valor para quem busca cosméticos mais conscientes.

O resultado é uma fórmula equilibrada, que une tratamento e performance, com boa fixação, toque leve e um cheirinho agradável que dura o dia todo.

Como funciona?

O uso é simples e direto: basta passar o bastão nos fios e usar um pente ou escova para alinhar, modelar ou dar acabamento. A cera é ótima para finalizar penteados, definir baby hairs ou controlar o volume da raiz — especialmente naqueles dias em que o cabelo já não está tão fresco.

A textura é firme, mas fácil de espalhar, e não deixa o cabelo duro. A fixação realmente impressiona: mesmo sem chegar a testar as prometidas 24 horas, o produto resistiu bem ao calor, vento, movimento e até a festas. O ideal é aplicar aos poucos, para evitar o acúmulo que pode deixar resíduos brancos visíveis nos fios.

De acordo com a marca, a remoção é simples: água e xampu resolvem. Em testes, uma única lavagem foi suficiente para retirar o produto sem deixar o cabelo pesado ou oleoso. No entanto, quem exagera na quantidade pode precisar de um pouco mais de esforço e mais de duas lavagens para eliminar completamente.

Vale a pena?

Com 76g e preço de R$ 88 (no site oficial da marca), o Edge Fixer pode parecer caro à primeira vista. Mas considerando o rendimento e a performance, o custo-benefício é positivo. Para efeito de comparação, a cera da Anacconda custa R$ 39,90 por apenas 5g. A fixação é mais leve que a da Kiss New York e pode ser uma alternativa para quem nunca usou um produto do tipo e quer saber se gosta antes de investir em uma cera mais cara.

A cera da Kiss New York é um daqueles produtos que resolvem rápido, entregam resultado e ainda tratam o fio. Ideal para quem gosta de penteados alinhados, praticidade no dia a dia e acabamento natural. E sim, o cheirinho é um bônus: suave, gostoso e disponível em duas versões — Original e Peach.