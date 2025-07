Natura lança linha de cuidado para cabelos cacheados e crespos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Natura lançou recentemente uma linha de produtos focada nos cabelos cacheados e crespos. A coleção Tododia Amora e Óleo de Coco promete hidratação fortalecedora, com aroma de amora e notas florais, indicada para fios com curvaturas que vão de 3A a 4C.

Os cabelos tipo 3ABC são considerados cacheados, com cachos mais definidos e maior volume. O 3A é liso na raiz e com cachos mais abertos; o 3B tem cachos mais definidos e volume maior na raiz do cabelo; já o 3C é o mais volumoso e superdefinido.

Já os 4ABC são os fios crespos, com cachos superfechados e pequenos. O cabelo 4A tem cachos pequenos e espirais. Já o cabelo 4B tem cachos ainda menores e com bastante frizz. Por último, o tipo 4C é frisado e com cachos minúsculos.

Edjane Lima, head de Desenvolvimento de Produtos de Cabelos da Natura, conta que mais da metade dos brasileiros têm cabelos crespos e cacheados e que a criação dos produtos levou um ano e meio. Ela conta que se inspirou na própria trajetória como pessoa de cabelo cacheado para a criação da linha. “Eu testo um monte de produtos ao longo do dia inteiro, fora todos os testes e pesquisas que a gente tem que fazer, mas eu acredito e estou empolgada com essa linha. Não é um lançamento de um produto, é você entregar uma solução para uma pessoa”, destacou.

Coleção Tododia Amora e Óleo de Coco Natura / reprodução

Ao todo, são seis produtos: xampu, condicionador, creme de pentear para cachos, creme de pentear para crespos, spray reativador e gelatina. Até o momento, a linha não conta com uma máscara de tratamento. O Estado de Minas testou toda a linha e conta tudo a seguir.

Xampu

Antes de mais nada, o perfume é um dos pontos altos de todos os produtos da linha. A fragrância é floral adocicada, suave e agradável, com boa fixação mesmo no dia seguinte à lavagem. No entanto, a presença de alérgenos comuns, como linalool, coumarin, geraniol e benzyl alcohol, pode causar sensibilidade em pessoas mais reativas.

O xampu tem como principal proposta oferecer limpeza antirressecamento, cuidando da raiz às pontas. Com 92% de ingredientes de origem natural, ele é livre de sulfatos agressivos e aposta em uma tecnologia prebiótica que protege e equilibra o couro cabeludo, além de tratar os fios com nutrientes específicos.

Com textura leitosa, a aplicação é fácil, sem escorrer antes de espalhar. O xampu faz bastante espuma, mesmo sem sulfato, o que proporciona uma boa sensação de limpeza. Ele também ajuda no desembaraço e deixa os fios macios, o que evita a formação de nós. No entanto, pode ser pesado para cabelos finos ou oleosos, especialmente se usado com frequência.

A fórmula aposta em surfactantes suaves derivados do coco, que limpam sem ressecar. Além disso, contém agentes hidratantes e emolientes que ajudam a manter a maciez e a hidratação.

Contém também óleo de coco e óleo de babaçu, que promovem nutrição, controle de frizz e definição dos fios, sendo ótimos para cabelos cacheados e crespos; além de extrato de linhaça e chia, que fortalecem os fios e contribuem para cachos mais definidos e volumosos.

A presença de ingredientes como xylitol e sodium gluconate reforça a ação prebiótica do xampu. Eles ajudam a manter o equilíbrio do couro cabeludo, favorecendo um ambiente saudável para o crescimento capilar e prevenindo desconfortos como coceira e descamação.

É um xampu que une limpeza suave, hidratação intensa e equilíbrio do couro cabeludo. No entanto, para cabelos muito finos ou oleosos, pode ser interessante alternar o uso com um xampu mais leve. Além disso, não é recomendado aplicar duas vezes na mesma lavagem para não “pesar”.

O xampu tem 300 ml e custa R$ 33,90, ou R$ 26,90 só o refil.

Xampu e condicionador Tododia Amora e Óleo de Coco Natura / reprodução

Condicionador

O condicionador é uma excelente opção para o uso diário, especialmente para quem busca praticidade e tem cabelo pouco danificado. Ele substitui bem a máscara capilar em rotinas mais simples e oferece um alto poder de desembaraço, facilitando bastante o pentear após o banho. Apesar de não ser um tratamento profundo ou milagroso, entrega um resultado muito satisfatório em termos de maciez, emoliência e controle do frizz.

A textura é mais densa e cremosa, o que ajuda a espalhar bem o produto sem escorrer. Ele deixa o cabelo com aquele toque molinho típico de um bom condicionador emoliente, sem pesar demais.

A fórmula é liberada para low poo, ou seja, é livre de silicones insolúveis, parafina e óleos minerais. Ela traz ingredientes eficazes para o tratamento diário dos fios, como cetearyl alcohol e behentrimonium chloride, que proporcionam emoliência, maciez e ajudam a selar a cutícula dos fios.

O bis-cetearyl amodimethicone e o dimethiconol são silicones leves e solúveis que formam um filme protetor sobre os fios, facilitando o desembaraço e ajudando no brilho e no controle do frizz. Já o óleo de coco e extrato de linhaça e chia nutrem e reforçam a fibra capilar, contribuindo para a definição e proteção dos fios, principalmente os cacheados.

O condicionador cumpre bem sua proposta de hidratar, desembaraçar e deixar os fios macios sem pesar. É uma ótima escolha para quem quer um produto prático, de uso diário, que entrega resultados visíveis, mesmo sem o uso de máscaras ou tratamentos intensivos. A embalagem, com 280 ml, custa R$ 35,90. O refil é vendido por R$ 27,90.

Cremes de pentear

Creme de pentear Tododia Amora e Óleo de Coco Natura / reprodução

Se todos os produtos da linha são indicados para cabelos crespos e cacheados, aqui a marca faz uma diferenciação entre os fios. Edjane Lima conta que a escolha foi por conta das necessidades diferentes de cada curvatura.

“Um é para definição; outro, para ajuste do volume ideal. Os dois têm óleo de coco. É um óleo de coco extremamente controlado, rico naquilo que a gente acredita na composição química para fazer a diferença no cabelo da pessoa. Outra coisa que a gente tem é um ativo que vem da chia. Quando você coloca a chia na água, ela dá uma entumecida. É isso que a gente espera fazer no cabelo das cacheadas e crespas. Outra coisa que nos diferencia nos cremes para pentear é que ambos têm proteção térmica”, destacou.

As duas versões do creme de pentear da linha Tododia Amora e Óleo de Coco oferecem hidratação, desembaraço e controle de frizz. Ambas têm textura meio gelatinosa, que espalha bem nos fios e evita o acúmulo de produto. A sensação nos cabelos é de leveza, maciez e brilho natural — sem pesar ou endurecer.

No entanto, a fórmula para cachos é mais leve e equilibrada, ideal para quem busca definição com movimento e sem perder o volume natural. Ela combina glicerina e cetearyl alcohol, dupla que hidrata e amacia os fios; dimethiconol, um silicone leve e solúvel, que ajuda a alinhar os fios e combater o frizz sem pesar; cetrimonium chloride, que ajuda a desembaraçar e tem ação antiestática. Além disso, tem extratos de linhaça e chia + óleo de coco, que nutrem e fortalecem os fios, e ácidos lático e cítrico, que equilibram o pH, deixando o cabelo mais selado e brilhante.

Já a fórmula para cabelos crespos é um pouco mais nutritiva e encorpada, pensada para fios mais densos e que costumam ser mais ressecados. Também tem glicerina, óleo de coco, linhaça e chia, garantindo hidratação e força. Traz dois silicones mais estruturantes: bis-cetearyl amodimethicone e dimethicone, que formam um filme protetor mais intenso — ideal para manter a hidratação por mais tempo.

Também inclui emulsionantes que ajudam a espalhar melhor o produto em fios mais espessos, favorecendo o rendimento e a absorção. Ou seja, enquanto a versão Cachos prioriza a leveza e o movimento, a versão Crespos foca na retenção de hidratação e controle de volume — sem perder a maciez.

Na prática, os dois cremes continuam o tratamento iniciado com o condicionador, ajudando a desembaraçar e proteger os fios da quebra. Por serem leves e fáceis de espalhar, funcionam bem no dia a dia e não exigem grande quantidade por uso.

Eles oferecem uma boa definição natural e reduzem o frizz, mas não são finalizadores potentes. Se você busca um resultado mais estruturado, com alta fixação, o ideal é combinar com outros produtos, como gel ou gelatina. Usados sozinhos, funcionam melhor em rotinas mais leves ou em dias de manutenção, garantindo um visual mais natural e solto.

Um ponto importante: exagerar na quantidade pode deixar o cabelo com aparência murcha, especialmente em fios mais finos. A dica é aplicar aos poucos e testar a quantidade ideal para o seu tipo de cacho ou crespo.

Cada creme custa R$ 37,90, com embalagem de 280 ml. Já o refil é vendido por R$ 29,90.

Gelatina

Gelatina Tododia Amora e Óleo de Coco Natura / reprodução

Esse foi o produto favorito da linha. Ela surpreende pela versatilidade e pelo resultado bonito que entrega nos fios. Diferente de muitas gelatinas mais rígidas e “colantes”, ela tem uma textura mais fluida, quase entre um gel leve e um creme gelatinoso. Isso deixa a aplicação mais confortável e natural — mas, por outro lado, pode dificultar um pouco na hora de pegar o produto do pote. Uma pazinha seria muito bem-vinda aqui, principalmente para quem prefere dosar a quantidade com mais controle e não desperdiçar produto.

No uso, essa gelatina atua de três formas: como creme de pentear, finalizador e até para fixar baby hairs, com leveza e fixação delicada. Ou seja, é um coringa na finalização, perfeito para quem gosta de definir os cachos sem deixar os fios duros ou pesados.

A aplicação é uma delícia. Ela desliza fácil nos fios e o resultado no cabelo é de definição leve, brilho e controle do frizz, com aparência natural e toque macio. Não deixa o cabelo duro, nem com aspecto “ressecado com gel”, e isso, por si só, já coloca essa gelatina entre as melhores da categoria.

Ideal para quem busca um visual com movimento, definição e leve fixação, sem aquele “efeito capacete”. Também funciona bem para reforçar o day after ou revitalizar os fios com água e mais um pouquinho de produto.

A fórmula combina ingredientes hidratantes, nutritivos e modeladores. A glicerina retém a hidratação nos fios; o hydroxyethylcellulose é responsável pela consistência leve e pela formação de filme que define os cachos.

Já a combinação entre PEG-12 dimethicone e cetrimonium chloride reduz o frizz e ajuda na maleabilidade dos fios. O óleo de coco e os extratos de linhaça e chia nutrem, fortalecem e protegem a estrutura capilar, promovendo brilho e definição. Por fim, destaque para o polyquaternium-10: garante uma fixação suave e alinhamento dos fios, sem rigidez.

Não é à toa que o produto sai também. É o que mais demandou esforços para a formulação. “Boa parte das gelatinas que nós conhecemos são derivadas de gel. Por isso, ela tem uma viscosidade grandona, fica mais dura. Com a consequência do uso, não são todas, obviamente, mas a característica química leva a deixar caspa nas pessoas. Depois que você usa, vai ressecando e craquelando, ficando esbranquiçada, quebrando ao longo do tempo. O objetivo dessa gelatina foi ser mais fluída para permear para todos os tipos de cabelo, ser fácil de aplicar e ainda tem agente de condicionamento”, destacou Edjane.

O pote de 240 g custa R$ 37,90.

Spray reativador

Spray reativador Tododia Amora e Óleo de Coco Natura / reprodução

O spray reativador promete revitalizar cachos e crespos nos dias entre lavagens. Com textura leve e levemente cremosa, ele hidrata, reduz o frizz e reativa a curvatura dos fios, deixando um brilho bonito e natural.

Mesmo sendo um spray, a fórmula é rica em ativos que tratam os fios, como glicerina, que hidrata e ajuda a manter a curvatura; silicones leves, que controlam o frizz e garantem brilho; agentes condicionantes, como cetrimonium e behentrimonium chloride, que facilitam o desembaraço; e a combinação de óleo de coco, chia e linhaça, que dá nutrição leve e proteção.

Ideal para quem busca definição leve e volume na medida certa. Se usado com moderação, não pesa nem deixa o cabelo oleoso. “Esquece molhar o cabelo na pia. Isso era muito comum na minha infância, mas o spray revive para que você possa, no dia seguinte, estar com cabelo cacheado, com cabelo crespo, com cabelo no volume ideal”, detalhou Edjane.

O spray custa R$ 37,90 e vem com 200 ml.