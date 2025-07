Bianca Andrade: ‘O preconceito cosmético ainda é gritante no Brasil’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nesta sexta-feira, 25 de julho, é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, data que marca a luta histórica dessas mulheres contra o racismo, o sexismo e a invisibilidade em todos os segmentos da sociedade. Um deles é o da beleza, mercado que ainda exclui pessoas negras no Brasil.

Enquanto marcas internacionais como a Fenty Beauty, criada por Rihanna, se tornaram referência mundial ao lançar 50 tonalidades de base e corretivo, o padrão no Brasil ainda gira em torno de 10 a 15 tons, deixando de fora, principalmente, peles negras retintas.

A empresária Bianca Andrade, dona da marca de cosméticos Boca Rosa Beauty, foi contra a corrente. Em 2024, ela lançou o Stick Pele, produto que pode ser usado como base, corretivo e contorno, com 50 tonalidades — a maior cartela de cores de sticks do país.

Tons do Stick Pele da Boca Rosa Beauty Boca Rosa Beauty/Reprodução

“Não fazia sentido lançar algo que não representasse todas as peles, principalmente as peles negras retintas, que são tão apagadas pelo mercado. O preconceito cosmético ainda é gritante no Brasil e a inclusão é um compromisso”, afirma Bianca.

Com uma proposta prática e acessível, o produto é resultado de um processo de cocriação com especialistas, como o maquiador e pesquisador Tássio Santos, do canal Herdeira da Beleza, referência em cosméticos para peles negras. “Como mulher branca, eu não teria insumos o suficiente para criar os tons necessários. Por isso, ouvir vozes negras foi essencial”, reconhece a empresária.

Tons de pele negra do stick Boca Rosa Beauty/Reprodução

O desenvolvimento da linha contou com testes em diferentes regiões do Brasil, respeitando variações climáticas e as necessidades reais das consumidoras. O resultado foi imediato: as tonalidades mais escuras foram as primeiras a esgotar, evidenciando a demanda reprimida e a urgência por representatividade.

“O produto foi pensado para facilitar a vida de todas as mulheres. A cartela com 50 cores não é só um número — é uma resposta a quem, por muito tempo, foi deixada de fora”, conclui Bianca.