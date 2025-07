Marca de cosméticos cria promoção para levar consumidores à Coreia do Sul

A linha Cuide-se Bem Morango e Leite d'O Boticário está de volta às lojas e, junto com ela, uma campanha que promete alegrar o coração dos fãs da cultura pop asiática. A ação, que já movimenta as redes sociais, vai premiar consumidores com uma viagem para a Coreia do Sul e ingressos para um encontro exclusivo com o astro dos doramas (também chamados de k-dramas) Woo Do-hwan, em São Paulo.

A campanha: crie seu próprio k-drama

A ideia da promoção é simples e convidativa: consumidores maiores de 18 anos devem criar um vídeo de até um minuto e meio, em formato de mini k-drama, apresentando um ou mais produtos da linha Morango e Leite. Os vídeos devem ser publicados nas redes sociais com as hashtags #MORANGOELEITEVOLTOU, #OBOTICARIO e #CUIDESEBEM, além de marcar o perfil @oboticario. Após as postagens, os participantes devem acessar o site da promoção para preencher seus dados pessoais, responder as perguntas obrigatórias e fazer a inserção do vídeo postado.

Os quatro vídeos mais criativos serão premiados, sendo que o vencedor principal ganhará uma viagem para a Coreia do Sul, ingressos para o fanmeeting com Woo Do-hwan em São Paulo e um kit exclusivo de produtos da linha. Os demais finalistas também recebem os ingressos e kits, reforçando o apelo da marca com experiências únicas.

Experiência internacional e conexão local

"É uma oportunidade incrível de colocar o consumidor no centro da experiência", explica Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação d'O Boticário.

A volta da linha Morango e Leite não é por acaso. Desde que saiu de linha, foram mais de 7 mil pedidos nas redes sociais pedindo o retorno dos produtos - muitos deles vindos de consumidores de Minas Gerais, segundo dados internos da marca. A fragrância suave, a proposta sensorial e a estética delicada se alinham perfeitamente com o imaginário dos k-dramas: leveza, romance e bem-estar.

A campanha vai além da promoção: O Boticário também é patrocinador do evento "Woonder Night With Woo Do-hwan", que acontecerá em 9 de agosto no Vibra São Paulo, reunindo mais de 4 mil fãs. Os ganhadores da promoção terão acesso ao evento, além de brindes e experiências exclusivas, como degustar a bebida inspirada na linha Morango e Leite, criada em parceria com o café Amor Espresso.

Em São Paulo, o drink é vendido por tempo limitado por R$ 18,90 e traz uma releitura do clássico coreano, com frutas vermelhas, caramelo, iogurte de coco, essência de mojito e ristretto, finalizado com chantilly e hortelã. Embora a bebida só esteja disponível no projeto paulista, a expectativa é que sua estética e seu conceito inspirem os consumidores de outras regiões, como Belo Horizonte.

Onde encontrar

A linha Cuide-se Bem Morango e Leite já está disponível em todas as lojas do Boticário da capital mineira, além do e-commerce da marca e aplicativo oficial. Os consumidores também podem fazer seus pedidos pelo WhatsApp oficial (0800 744 0010) ou com consultores locais via encontre.boticario.com.br.



