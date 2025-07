Mineira lança gloss que cuida dos lábios e entrega brilho para o dia a dia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A IFBeauty é uma marca mineira fundada por Isadora Ferreira, esteticista com quase 10 anos de experiência em sua clínica em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Depois de anos oferecendo tratamentos estéticos voltados para a saúde e beleza da pele, lábios, cílios e sobrancelhas, Isadora decidiu levar seus conhecimentos para um público maior, criando uma linha de produtos que proporcionam resultados semelhantes aos cuidados profissionais, mas para o uso em casa.

Entre as opções do portfólio da marca, destaca-se o Gloss Hialurônico, que promete hidratação intensa, brilho radiante e conforto prolongado. De acordo com a marca, o produto ajuda a realçar o sorriso com um tom suave e feminino, ideal para o uso diário. Ele está disponível em três cores: marrom nude, vermelho paixão e rosa delicadeza. A reportagem do Estado de Minas recebeu e testou os três tons e conta tudo a seguir.

Embalagem e fórmula

O gloss vem acondicionado em uma embalagem moderna e prática, com aplicador tipo doe-foot (de esponjinha), com ponta que facilita a aplicação precisa nos lábios. A embalagem é compacta, ideal para carregar na bolsa e retocar ao longo do dia. O design elegante reflete a proposta da marca IFBeauty de oferecer produtos de alta qualidade e sofisticação.

O diferencial do Gloss Hialurônico IFBeauty está em sua composição cuidadosamente pensada para unir beleza e tratamento. Um dos ingredientes de destaque é o ácido hialurônico, conhecido mundialmente por sua capacidade de hidratar profundamente a pele, reter a umidade natural e ainda preencher pequenas linhas e rugas. Nos lábios, isso se traduz em um aspecto mais volumoso, saudável e livre de ressecamento.

Além do ácido hialurônico, a fórmula conta com emolientes como o caprylic/capric triglyceride – derivado do óleo de coco – e o dimethicone –um silicone suave –, que formam uma barreira protetora, suavizam a textura da pele e promovem uma sensação de conforto e maciez. Outros componentes, como o butylene glycol, ajudam na hidratação contínua.

A fragrância suave, com toque de cobertura de morango, torna a experiência de aplicação ainda mais agradável, sem ser enjoativa.

Na aplicação

Com textura mais consistente do que glosses tradicionais, o Gloss Hialurônico IFBeauty não escorre nem forma aquela “babinha” que incomoda tantas pessoas. Apesar de ter uma leve aderência aos fios de cabelo — característica comum dos glosses — ela é menor do que a média, o que traz maior conforto ao uso diário.

O brilho do produto é discreto, ideal para quem prefere um efeito natural, e a cor rosa delicadeza tem uma transparência que o torna versátil para diversas ocasiões, do trabalho a um passeio casual. Diferente de um balm comum, que foca quase que exclusivamente na hidratação, o Gloss Hialurônico IFBeauty oferece um resultado estético notavelmente superior, aliando hidratação, conforto e um brilho delicado que realça os lábios de forma sutil.

Apesar do bom resultado de hidratação, é importante ressaltar que o gloss não promove aumento dos lábios, como é o caso de uma aplicação do ácido hialurônico.

Vale a pena?

O Gloss Hialurônico IFBeauty é indicado para pessoas que desejam cuidar dos lábios no dia a dia com um produto que oferece conforto, hidratação e um brilho discreto. É especialmente recomendado para quem sofre com ressecamento em tempos mais secos, sensíveis, rachados ou pós-procedimentos e busca uma alternativa que vai além do simples balm, com benefícios estéticos visíveis.

O produto custa R$ 65, no site oficial. No mercado, existem opções com proposta semelhante, como o Gloss Oil Reparador da Karen Bachini, vendido por cerca de R$ 40, e o Hidra Gloss da Boca Rosa, na faixa de R$ 50. Mas nenhum dos dois foi testado pela reportagem.