Stick Cor Boca Rosa: nova versão acerta na fórmula e na praticidade

Depois de ser lançado em 2024 e descontinuado após críticas à embalagem, o Stick Cor da Boca Rosa Beauty voltou reformulado. A proposta segue a mesma: um produto cremoso e versátil para bochechas, olhos e lábios, com acabamento natural e efeito glow. Agora com embalagem repaginada e seis novas cores, o stick mostra que a marca ouviu o público.

Os tons homenageiam cidades brasileiras:

Gyn (Goiânia): rosado suave;

Beagá (BH): nude pêssego;

Jeri (Jericoacoara): coral quente;

Jampa (João Pessoa): rosa vibrante;

Manaux (Manaus): vinho;

Salvamor (Salvador): vermelho.

Cores do produto Boca Rosa Beauty

O Estado de Minas recebeu e testou o relançamento e conta tudo a seguir:

Embalagem

A embalagem ficou mais bonita e sofisticada. O corpo cinza combina com a estética atual da marca, e a tampa tem uma boca em alto-relevo que dá um toque divertido. No entanto, a ausência de qualquer indicação de cor no próprio bastão ainda é um ponto fraco. Só dá para saber qual é a tonalidade abrindo a tampa — o que não é nada prático, especialmente para quem tem mais de um.

Na primeira versão, as principais reclamações eram de que as embalagens chegavam quebradas, com a bandeja que segura o produto danificada, impossibilitando ver a bala completa do stick. Outra crítica era de que a marca não inovou no visual – essa parte continua, mas os sticks testados não apresentaram nenhum problema na embalagem.

Fórmula

A composição é interessante e bem equilibrada. Entre os ingredientes, temos triglicerídeos de coco e palmiste, que deixam o produto macio, sem pesar; óleo de rícino, que ajuda a manter a hidratação e dá brilho natural; vitamina E, que têm ação antioxidante; e ceras vegetais e sintéticas, que garantem a fixação e resistência.

No entanto, a fórmula inclui derivados de petróleo, como cera microcristalina e ozocerite, que não apresentam riscos à saúde, mas que não agradam quem busca fórmulas mais naturais. Há também presença de silicones voláteis (como ciclopentasiloxano), que ajudam na textura, mas têm baixa biodegradabilidade.

A fórmula é vegana e cruelty free (não testada em animais). O produto não possui perfumes e tem o aroma leve de maquiagem

Textura e aplicação

O ponto alto do Stick Cor é, sem dúvida, a textura cremosa e fácil de espalhar. Ele desliza bem na pele, não atrapalha a base e permite construir camadas. Dá para aplicar direto no rosto e esfumar com pincel, esponja ou até os dedos.

O tempo de secagem é ótimo: não seca tão rápido a ponto de manchar nem tão devagar que fique grudento. Depois de seco, “gruda” na pele de um jeito leve, mas firme. E sim: ele aguenta água e suor tranquilamente.

O Stick Cor tem cobertura translúcida, mas é bem pigmentado, podendo ser usado em vários tons de pele. Isso significa que o produto não cobre 100%, mas dá aquele efeito natural, de rubor ou boca corada.

Vale a pena?

Pelo preço de R$ 59,90, o Stick Cor entrega tudo o que promete: glow natural, textura fácil, durabilidade e praticidade real. É perfeito para quem gosta de maquiagem rápida e com efeito saudável, especialmente em looks monocromáticos. Poderia melhorar na identificação da cor na embalagem? Sim. Mas o conteúdo compensa.

Se você curte esse tipo de produto e ainda não tem nada assim na necessaire, vale experimentar pelo menos uma cor. O acabamento é bonito, o produto funciona em vários tons de pele e a fórmula é confiável.

Apesar da boa performance, não é um produto inédito no mercado – existem opções mais baratas e mais caras. É caso do Jelly Tint da Ricca, que custa R$ 30, mais barato, mas seca muito rápido e mancha fácil. Tem 3 opções de cores.

Já o Blush Stick da Vizzela, por R$ 54,90, também é multiuso e tem proposta parecida, com cinco cores disponíveis. Ainda não foi testado pela reportagem.