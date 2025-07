Influenciadoras transformam seguidores em impérios do mercado da beleza

Combinando autenticidade, propósito e uma conexão com seus seguidores, algumas criadoras de conteúdo estão à frente de marcas que não apenas superam o desempenho de grandes empresas tradicionais, mas também reescrevem as regras do setor. Ao lado de gigantes como L’Oréal e Estée Lauder, empresas fundadas por influenciadores estão crescendo a um ritmo impressionante. De acordo com um estudo da IDK, consultoria especializada em marketing, as marcas criadas por criadoras de conteúdo têm uma taxa de crescimento anual de 32,8%, o que é cinco vezes superior ao do mercado convencional de beleza, que avança a uma taxa de 5,9% por ano.

Essa aceleração não se limita a grandes celebridades internacionais. No Brasil, nomes como Bianca Andrade e Bruna Tavares também estão construindo marcas de enorme sucesso, atraindo um público fiel e engajado. Elas transformaram o poder da internet em uma fonte de inovação, aproveitando a visibilidade nas redes sociais para criar empresas que vão além do simples produto. Para os consumidores, comprar um batom de uma influenciadora favorita vai além; é uma forma de se conectar e fazer parte do estilo de vida do criador.



O impacto das marcas fundadas por influenciadores



Entre as grandes marcas do setor, a Fenty Beauty, de Rihanna, é um exemplo de tal sucesso. Avaliada em impressionantes US$ 2,8 bilhões (aproximadamente R$ 15 bilhões), a marca não apenas se destacou por sua diversidade e inclusão, mas também transformou a maneira como a indústria vê a representatividade. Desde o lançamento de mais de 40 tons de base, no primeiro ano, a Fenty Beauty criou um novo padrão de inclusão no mercado global de beleza. A marca de Selena Gomez, Rare Beauty, também tem ficado em evidência, com um faturamento de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) em três anos, e uma abordagem única, que combina produtos de alta qualidade com ações voltadas para a saúde mental, através do Rare Impact Fund.

No Brasil, o fenômeno dessas figuras no mercado de cosméticos é igualmente impressionante. Bruna Tavares, por exemplo, transformou sua paixão por maquiagem em uma marca altamente avaliada no país, com itens vendidos em grandes varejistas como Sephora e Renner. Já Bianca Andrade, com sua marca Boca Rosa Beauty, tem conquistado um público jovem com sua estética acessível e uma estratégia de marketing digital robusta, gerando mais de R$ 190 milhões em faturamento.

Camila Coutinho, outro nome de peso, fundou a GE Beauty, uma linha de cuidados capilares que se destaca pela personalização, permitindo aos clientes encontrar produtos sob medida para seu tipo de cabelo. Sua marca viu um aumento de mais de 80% no retorno sobre investimento (ROI) após a implementação de estratégias digitais otimizadas.

A força da conexão digital



O segredo por trás desse sucesso não está apenas no número de seguidores, mas na maneira como os influenciadores se conectam com seu público. Essa confiança tem sido fundamental para o crescimento dessas marcas, com muitos consumidores sentindo que estão fazendo parte da jornada de suas influenciadoras favoritas.

Como explica Stefani Pereira, fundadora da Temma, agência especializada em construção de imagem e reputação: "os consumidores não compram apenas um produto; compram pertencimento e identificação com a personalidade do criador".

Esse fenômeno é visível em nomes como Virgínia Fonseca, que com sua marca WePink, conquistou R$ 118 milhões em faturamento, e Mari Maria, com sua linha de maquiagem, que se tornou um fenômeno entre o público jovem com técnicas de alta cobertura. Figuras como Yasmin Brunet também estão se destacando, com sua linha Yasmin Beauty, que tem como foco produtos de haircare veganos e cruelty-free.



